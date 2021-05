Europaweit einzigartig: Mega-Surfwelle entsteht nahe München - Baubeginn noch dieses Jahr

Das Gelände für die neue Surfanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und wurde bereits im Jahr 2019 zur Neugestaltung von der Gemeinde Hallbergmoos freigegeben.

Anlage 20.000 Quadratmeter groß

Die Gemeinde Hallbergmoos bekommt eine Surfanlage: Der Bauausschuss ebnete am Dienstag den Weg für das „Work-Life-Quartier“ im Munich Airport Business Park.

Hallbergmoos – „Sie können loslegen. Das Projekt ist baureif“: Chris Boehm-Tettelbach, Vorreiter der „Welle“, wird diesen Satz des Hallbergmooser Bürgermeisters Josef Niedermair (CSU) sicherlich mit Freude gehört haben. Der Geschäftsführer der Planworx AG war persönlich dabei, als der Bauausschuss am Dienstag das Bebauungsplanverfahren für das Sondergebiet „Büro, Nahversorgung und Freizeit“ abschloss.

Hallbergmoss: Surfanlage soll 2023 in Betrieb gehen - im Munich Airport Business Park

Jetzt ist der Weg frei für das neue „Work-Life-Quartier“ im Munich Airport Business Park – bekannt geworden unter dem Begriff „die Welle“. Spatenstich für die SURFTOWN® MUC soll im Herbst sein, 2023 soll die Mega-Surfanlage dann in Betrieb gehen. Der Büro- und Einzelhandelskomplex „Hybrid One“ wird etwas später folgen.

Um die Attraktivität des Munich Airport Business Parks zu steigern und gleichzeitig Beschäftigten, Einwohnern und Touristen mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität zu bieten, hatte die Kommune die Investoren des Surf- und Büroparks – die Planworx AG und die Rock Capital Group – 2019 mit offenen Armen empfangen und ihnen ein gemeindeeigenes „Filet-Grundstück“ an der Lilienthalstraße angeboten. Beide Seiten lobten immer wieder die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Riesige Surfwelle in Hallbergmoss geplant: Anlage CO2-neutral angelegt - 80 Prozent aus eigenen Photovoltaikanlagen

Nun sind die städteplanerischen Weichen gestellt, die Investoren können ihre Pläne in die Tat umsetzen: 2023 soll die 20 000 Quadratmeter große Surfanlage, die laut Betreiber „europaweit einzigartig ist“, in Betrieb gehen. Der Spatenstich ist für diesen Herbst angekündigt. Die Anlage, so der Betreiber, ist CO2-neutral angelegt und wird zu 80 Prozent aus den eigenen Photovoltaik-anlagen gespeist.

+ Die künstlichen Wellen werden durch ein pneumatisches Kammersystem – also der Umwandlung von Überdruck in Wellenenergie – in Zusammenarbeit mit der kanadischen Firma WhiteWater West erzeugt. © Visualisierung: Scrivo PR

In dem Becken können bis zu 700 Surfer täglich auf einer Länge von 180 Metern auf der Welle reiten, die alle zehn Sekunden neu erzeugt wird. Ein Erlebnis, das dem Surfen im Meer ziemlich nahekommt, wie die Investoren unterstreichen. Gleichzeitig können Begleitpersonen eine Outdoor-Fitness-Area nutzen, den Nachwuchs in der Kinderbetreuung bespaßen lassen und auf Liegeflächen oder Loungearealen entspannen. Konzipiert ist die Anlage für den Profisportler und Einsteiger.

Surfanlage bei München geplant: Komplex mit Büros, Einzelhandelsflächen und Gastronomie soll folgen

Flankiert wird die Surfanlage vom „Hybrid One“, einem 29 000 Quadratmeter großen Komplex mit Büros, Einzelhandelsflächen, Gastronomie und Flaniermeile. Mit modernen und flexiblen Büroformen will man fortschrittliche Unternehmen anlocken, mit möglichen Laborflächen die Biotech- und die Life-Science-Branche ansprechen, so Andreas Wißmeier, Geschäftsführer bei Rock Capital. Auch die Kombination aus Freizeit und Arbeit, so die Investoren, mache das neue „Work-Life-Quartier“ weltweit einzigartig.

Die Kommune verspricht sich von dem Alleinstellungsmerkmal neue Impulse für die Wirtschaftsstandort. Im engen Zusammenhang steht der Bau eines Kreisverkehrs an der Ludwigstraße – unweit des Kreisels an der Bundesstraße B 301. „Wenn die mit dem Surfen anfangen, sollten wir unsere Hausaufgaben gemacht und nicht erst danach über die Erschließung nachdenken“, unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair.

Allerdings musste der Bauausschuss erst einmal einen Schrecken verdauen: Mit 1,13 Millionen Euro kommt der Kreisel fast doppelt so teuer wie zunächst angenommen (650 000 Euro). Bis dato hatte man allerdings nur grobe Schätzungen vorliegen. Das Ingenieurbüro Dost, das das Projekt neu übernommen hat, hat das Ganze nun mit Detailplanungen und belastbaren Zahlen hinterlegt.

+ Ein Surf- und Büropark soll auf der freien Fläche im Munich Airport Business Park entstehen. An der Kreuzung (rechts unten im Bild) wird der neue Kreisverkehr errichtet. © Oestereich

Surfwelle in Hallbergmoos: Im August Baubeginn für B 301-Kreisel

Mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Fahrbahnbreite von 5,40 Meter ist der Kreisel auf bis zu 15 000 Kfz täglich ausgelegt. Kostspielig werden der Fahrbahnaufbau und die technischen Maßnahmen zur Entwässerung, die das Wasserwirtschaftsamt vorschreibt. Außerdem muss man Grund aus privater Hand erwerben. Der Bauausschuss sprach sich für eine rasche Realisierung aus: Im August will man mit dem Bau beginnen. Drei Monate Bauzeit sind anvisiert, sechs bis acht Wochen lang ist mit einer Vollsperrung zu rechnen. Die Umleitung führt über die Zeppelin- und Dornierstraße. Die Anlieger werden rechtzeitig informiert.

Eva Oestereich

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.