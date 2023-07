Tempo 30 abgelehnt: Debatte um Goldacher Hauptstraße geht weiter - Hallbergmooser Ampel-Ärger an B301

Das Landratsamt hat Hoffnungen auf Tempo 30 an der Hauptstraße in Goldach eine Absage erteilt. (Symbolbild) © Marcus Führer/dpa

Verkehrsthemen haben jetzt Hallbergmoos‘ Gemeinderäte behandelt: das von manchen geforderte Tempo 30 an der Hauptstraße in Goldach - und eine Ampel an der B301.

Hallbergmoos – Tempo 30 auf der Hauptstraße in Goldach (FS12): Daraus wird wohl nichts – zumindest nicht im Abschnitt zwischen dem Landgasthof Alter Wirt und der Nachbarschaftshilfe/Pfarrer-Pflüger-Straße. Auf einen entsprechenden Antrag von SPD und Grünen hat die Gemeinde Hallbergmoos nun eine Absage aus dem Landratsamt erhalten.

Zum Inhalt sagte Bürgermeister Josef Niedermair im Gemeinderat, dass Polizei und Behörden nach einem Ortstermin auf der Kreisstraße keinen Unfallschwerpunkt und keine erhöhte Gefährdungssituation sähen. Insofern sei laut StVO ein Tempo-30-Limit nicht angezeigt. Die FS12 gelte zwar mit 10.000 Fahrzeugen am Tag als überdurchschnittlich belastet, sei aber im gesamten Abschnitt gut einsehbar, schilderte Niedermair die Haltung des Landratsamts. Für die Schulwegsicherheit seien zwei Ampeln vorhanden. Und: „In den letzten Jahren wurden dort neun Unfälle registriert. Keiner ist auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.“

Limit gilt aus Lärmschutzgründen

Diese Aussage überraschte Robert Wäger (Grüne) – auch im Hinblick darauf, dass auf Höhe des Rewe-Markts (Rottmeierstraße) die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert ist. Dieses Limit, so erklärte Ordnungsamtsleiter Michael Kirmayer, gelte jedoch aus Lärmschutzgründen.

Im Oktober 2022 ist Hallbergmoos der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beigetreten. Die setzt sich dafür ein, dass Tempo 30 nicht nur – wie derzeit durch ein Bundesgesetz festgelegt – bei konkreten Gefährdungen beziehungsweise vor sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Kitas und Schulen angeordnet werden kann. Stattdessen sollen die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden.

Ärger über neue Ampel-Taktung an der B301

Unzufrieden ist man in Hallbergmoos mit einer Ampeltaktung an der B301 zwischen A92-Flughafenzubringer und der Ortseinfahrt. Das Staatliche Bauamt hat am 20. Juni die Grünphase verlängert. „Außerdem läuft die Ampelanlage in ‚Dauergrün’ und schaltet nur um, falls jemand links zum Flughafen oder von der Autobahn auf die B301 abbiegen möchte“, so die Sachverhaltsdarstellung des Rathauses. „Es gibt aber keine Verbesserung“, monierte Markus Loibl im Gemeinderat – wie auch Wolfgang Reiland (beide Einigkeit) und Josef Fischer (FW). „Nach wie vor bilden sich besonders morgens und abends lange Rückstaus von der Brücke bis zur Dornierstraße“, berichtete Loibl. „Da muss unbedingt nachjustiert werden“, so Fischer.

