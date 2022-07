Hallbergmooser Räte dagegen: Aus Tenniscenter Eder wird keine Lagerhalle

Teilen

Marode und leer: Die ehemalige Tennishalle im Nordosten von Hallbergmoos wartet darauf, wieder genutzt zu werden. Von Gewerbe halten die Hallbergmooser Gemeinderäte allerdings nicht viel. © Oestereich

Gegen die Pläne, aus der ehemaligen Tennishalle im Nordosten von Hallbergmoos eine Lagerhalle zu machen, ist der Gemeinderat. Man will sportlich bleiben.

Hallbergmoos - Die Bälle spielt man sich im Tenniscenter Eder schon lange nicht mehr zu. Die Courts im Freien sind aktuell Stellplätze für „Flughafenparker“. Die Halle am Birkenweg am nordöstlichen Ortseingang von Hallbergmoos ist marode und steht seit geraumer Zeit leer. Der Eigentümer möchte sie jetzt als Lagerfläche nutzen. Die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) lehnte der Gemeinderat nun jedoch ab.

Egal, ob Bouldern oder Beach-Soccer - Hauptsache, es wird gesportelt

Am liebsten sähe man es im Rathaus nämlich, wenn das als Sportplatz ausgewiesene Gelände auch in Zukunft sportlich genutzt wird. „Für Bouldern, als Trampolin-Halle oder ähnliches. Durch eine solche Nutzung entstünde in jedem Fall ein Mehrwert“, unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair. Christiane Oldenburg-Balden (SPD) schloss sich dem an, schlug eine Beach-Soccer-Halle vor. Einer rein gewerblichen Nutzung stand die Ratsmehrheit indes skeptisch gegenüber, auch wegen des zu erwartenden Lieferverkehrs.

Stefan Rentz will, dass es der Rat „selbst in der Hand“ hat

„Es wäre Irrsinn, in den Flächennutzungsplan reinzugehen. Wir sollten unsere Autorität als Gemeinde nutzen und für einen gewissen Zeitraum eine Duldung für eine vernünftige Nutzung aussprechen“, unterstrich Heinrich Lemer (FW). Ähnlich äußerte sich Stefan Kronner (SPD, Referent für Ortsentwicklung): „Wir können das vertraglich regeln, wie wir es bei der Zwischennutzung der Tennishalle auch schon gemacht haben.“ Als gangbaren Weg sah Stefan Rentz (CSU) unter Umständen auch die Aufstellung einer „parzellenscharfen“ Außenbereichssatzung: „Dann haben wir es selbst in der Hand.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Über die möglichen Optionen, so der einstimmige Beschluss des Ratsgremiums, wird man mit dem Eigentümer nun sprechen. Eine FNP-Änderung wurde abgelehnt, aber Wohlwollen gegenüber einer etwaigen Duldung bzw. anderweitigen Regelung signalisiert.

ev