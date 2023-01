Tierischer Silvestereinsatz: Feuerwehr Hallbergmoos muss „verheddertes“ Schaf aus Zaun befreien

Teilen

Nach der Rettungsaktion gesellte sich das unverletzte Schaf wieder zu seinen Artgenossen. © FFW

Am Silvestertag hat die Feuerwehr Hallbergmoos ihre letzte gute Tat für 2022 vollbracht: Ein Schaf hatte sich in eine missliche Lage manövriert.

Hallbergmoos - In Bayern wurde der Jahreswechsel kräftig gefeiert und, so heißt es in den Berichten von Polizei und Feuerwehren, ein typisches Silvester wie vor Corona zelebriert. Für die Feuerwehr Hallbergmoos klang 2022 mit einem tierisch ungewöhnlichen Einsatz aus.

Schaf aus misslicher Lage befreit

Gegen 16 Uhr am Silvestertag mussten die Einsatzkräfte nämlich einem Schaf zu Hilfe eilen. Es hatte sich, wie die FFW Hallbergmoos berichtet, in einem Zaun hinter der Mittelschule verheddert und kam allein nicht mehr frei.

Die Floriansjünger allerdings retteten das Tier aus seiner misslichen Lage. Nach der Untersuchung durch eine herbeigerufene Tierärztin konnte das Schaf unverletzt wieder zu seinen Artgenossen auf die Weide.

Eva Oestreich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.