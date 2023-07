Trauer um „Mister Volksfest“ aus Hallbergmoos - Karl-Heinz Bergmeier im Alter von 76 Jahren gestorben

Nachruf Karl-Heinz Bergmeier

Die Hallbergmooser Galionsfigur Karl-Heinz Bergmeier ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er war „Mister Volksfest“ und ebenfalls leidenschaftlich im Einsatz für die Politik.

Hallbergmoos – Karl-Heinz Bergmeier war Mitbegründer des Volksfests, fast vier Jahrzehnte lang Hallbergmooser Gemeinderat, spendabler Vereinsreferent und Galionsfigur der SPD. Am Sonntag ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Weggefährten sind traurig und schockiert.

Für seine Verdienste um das Gemeinwohl hat die Kommune Bergmeier 2022 die Silberne Bürgermedaille verliehen – just an seinem 75. Geburtstag am 20. Januar. Gewürdigt wurde sein herausragendes Engagement: Der Mitbegründer der „neuen“ SPD (1983) und deren langjähriger Vorsitzender war 36 Jahre Gemeinderat (1984 bis 2020), Fürsprecher der Einheit bei der Gebietsreform 1978, Schöffe, zu seiner Zeit ranghöchster Fußball-Schiedsrichter mit Bundesliga-Lizenz als Linienrichter und weit über 50 Jahre lang Mitglied in unzähligen Ortsvereinen, darunter dem VfB und SV Siegfried.

+ Leidenschaftlicher Einsatz für politische Projekte: 2013 übergab Bergmeier im Beisein von Stefan Kronner (r.) einen offenen Brief an Staatssekretär Andreas Scheuer. Es ging um die Fortführung der B 301 an der von der SPD favorisierten S-Bahn-nahen Trasse. (Archiv) © Oestereich

Karl-Heinz Bergmeier trug Titel „Mister Volksfest“ mit stolz

„Mister Volksfest“: Diesen Titel trug Bergmeier mit Stolz. Denn er war es, der vor 33 Jahren den Anstoß für die Hallberger Wiesn, wie sie heute heißt, gab. Den „politischen Menschen“ Bergmeier erlebte man als Akteur mit Ecken und Kanten, der sich leidenschaftlich mit Projekten identifizierte, sie mit Hartnäckigkeit verfolgte und seine Überzeugung vehement vertrat. Vor allem gegenüber dem damaligen Bürgermeister Klaus Stallmeister, mit dem er so manches politische Scharmützel ausfocht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zur Lebensaufgabe hatte sich Bergmeier das Wohlergehen der örtlichen Vereine gemacht. Während seiner 30-jährigen Amtszeit als Sport- und Vereinsreferent fehlte er bei keiner wichtigen Versammlung oder Vorstandswahl. Und es gab wohl selten ein Vereinsjubiläum, ein Vergleichsschießen oder eine Aufstiegsfeier, wo Bergmeier nicht ein Fass Bier, ein Spanferkel oder Geld spendierte.

+ Zum Ehrentag eine Ehrenurkunde: An seinem 75. Geburtstag erhielt Bergmeier im Januar 2022 die Silberne Bürgermedaille von Rathauschef Josef Niedermair. Damit wurde nicht nur dessen politischer Einsatz, sondern auch sein Engagement für etliche Vereine gewürdigt. (Archiv) © Oestereich

Mit 73 Jahren zog sich Bergmeier 2020 aus der aktiven Politik zurück. Nachdem einige gesundheitliche Schwierigkeiten überwunden schienen, sah man ihn zuletzt beim 150. Gründungsfest des Heimat- und Traditionsvereins Ende Juni. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt gewesen sein.

Weggefährten geschockt vom Tod Bergmeiers

Im Urlaub in Schweden hat der stellvertretende SPD-Ortsvorsitzende Stefan Kronner die Nachricht vom Ableben des langjährigen Weggefährten erreicht. „Ich bin sehr schockiert. Noch vor wenigen Tagen war ich bei Karl-Heinz Bergmeier und wir haben uns lange unterhalten. Die Todesnachricht hat mich total überrascht“, sagte er dem FT. „Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei seiner Familie. Wir haben ein Urgestein und ich einen wahren Freund verloren.“

Auch Bürgermeister Josef Niedermair würdigte den Verstorbenen: „Er hat das politische Ehrenamt aus innerster Überzeugung gelebt. Wir haben uns immer gut verstanden, denn er war ein Vereinsmensch wie ich.“ Bergmeier habe viele Akzente gesetzt und große Spuren hinterlassen.

VON EVA OESTEREICH

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.