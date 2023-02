Traumstart für den ersten Leiterwagerl-Umzug in Hallbergmoos

Bei akutem Durst ware diese grenzenlos spendablen „Ärzte“ mit den passenden Getränken zur Stelle. © Oestereich

Auf eine ganz neue Art wurde am Sonntag der Fasching in Hallbergmoos gefeiert. Und der 1. Leiterwagerl-Umzug war laut Narrhalla „ein Riesenerfolg“.

Hallbergmoos – Gut und gerne 200 Maskierte machten sich am Volksfestplatz auf, um die närrischen Premiere ordentlich zu feiern: Vereine, Kindergärten oder private Gruppen hatten sich eingefunden – als „Ärzte ohne Grenzen“ im hübschen rosa OP-Gewand und mit hochprozentiger Medizin in Spritzen und am Tropf, als Hippies, die Kinder der Rappelkiste im Wagen voller Luftballons, die Narrhalla-Kids mit Drachenmobil und „Pferdekutsche“. Die dunkel gekleidete Moosbühne war samt „Moorleiche“ im Wagerl, ein Gruppe Mönche hatte den wohl größten Zugwagen. Alle Gefährte, das war Startvoraussetzungen, waren unmotorisiert. Es war also Muskelkraft gefragt.

Von einem fast echten Pferd gezogen wurde der Wagen mit dem Hallbergmooser Kinderprinzenpaar. © Oestereich

Da flogen natürlich auch die „Kamelle“

Ein Riesen-Hallo und „Hellau“. Aus den mitgeführten Boxen klangen Partyhits. Und natürlich flogen auch die „Kamelle“. Die Narrhalla führte den Zug – gemeinsam mit Prinzenpaar, Garde und Hofstaat der Faschingsgesellschaft aus Simbach am Inn. „Die haben sich spontan entschlossen, zu kommen“, strahlte Antje Techentin von der Hallbergmooser Faschingsgesellschaft. „Für uns ist es ein Testlauf. Und schon beim ersten Mal ein großer Erfolg und Fundament für eine neue Tradition im Hallbergmooser Fasching.“ Ziel sei es, so Techentin, es auf den regionalen „Tourplan“ der Narren zu schaffen.

Beste Laune hatte die Delegation des Kindergartens Rappelkiste. © Oestereich

Narrhalla-Chefin durfte doppelt feiern

Für Renate Hofbauer, Präsidentin der Narrhalla, gab’s noch einen Grund zu feiern: den 40. Hochzeitstag mit Ehemann Wolfgang. Ehe sie sich daranmachte, die Narren mit Krapfen, Leberkässemmeln und Getränken zu versorgen, durfte das Paar ein rotes Herzerl durchschneiden. Mit kleinen Nagelscheren versteht sich.



Eva Oestereich

