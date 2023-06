Getanzt bis in die Nacht hinein: Über den Wolken Festival in Hallbergmoos lockt rund 1000 Besucher an

Teilen

In eine Partymeile verwandelten die Besucher des Über den Wolken Festivals in Hallbergmoos die Pappelallee. © Oestereich

DJ‘s aus der Region spielten für rund 1000 Festivalbesucher in Hallbergmoos verschiedenste Musikgenres. Nur einige Beschwerden trübten das sonst gelungene Event.

Hallbergmoos – Strahlender Sonnenschein, Techno und House-Sound hallen in den Himmel über der Pappelallee, feiernde Menschen tanzen bis in die Nacht: Die zweite Auflage des Über den Wolken Festivals in Hallbergmoos zog gut 1000 Besucher an. Die Gemeinde freute sich über den Erfolg des Events – von „Locals“ für „Locals“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Veranstaltungsmanager Henn: „Wir sind megahappy, dass die Veranstaltung so nachhaltig angenommen wurde“

Von Mittag bis Mitternacht legten die DJs verschiedenste Musikgenres auf. Am Mischpult: Jhoinnatan, Rohini, Oix, Elvis, Subsie, Shmydd, Laminat Obi und Hoax – allesamt in Hallbergmoos verwurzelt. „Wir sind megahappy, dass die Veranstaltung so nachhaltig angenommen wurde“, freute sich Veranstaltungsmanager Benjamin Henn. Und zwar von Menschen aller Altersgruppen. Sogar eine 74-jährige schaute an ihrem Geburtstag vorbei, weil sie das Festival unbedingt hautnah erleben wollte. „Ich bin sehr froh, dass so viele Leute dieses Event unterstützen. Da war sehr viel Eigenleistung dabei“, dankte Henn den etwa 60 Ehrenamtlichen und Sponsoren.

Zum Ausruhen stellte die Flughafen GmbH zwei Lounges bereit und verschenkte 500 Badetücher. Und auch für das leibliche Wohl und erfrischende Getränke war gesorgt. Einziger Wermutstropfen: „Ich finde es schade, dass es einige Anwohnerbeschwerden gab, obwohl wir uns an alle Vorgaben gehalten haben,“ so Henn. Es sei bedauerlich, dass man den Besuchern diesen einen Tag des gemeinsamen, friedlichen Feierns nicht gönne.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.