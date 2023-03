Vereinsauflösung der Hubertusschützen Goldach gerade noch abgewendet

Die neue Führung der Hubertusschützen: (v. l.) Irene Evering, Gerd Schünemann, Erich Multerer, Edgar Pröpster, Susi Kranzfelder, Andi Dobmeier und Vereinsreferent Thomas Henning. © cob

Erich Multerer ist neuer Schützenmeister der Hubertusschützen Goldach. Er und sein engagiertes Team kamen gerade noch rechtzeitig, um eine Vereinsauflösung zu verhindern.

Goldach – Erleichterung machte sich am Donnerstagabend im Nebenraum des Neuwirts in Goldach breit, nachdem Vereinsreferent Thomas Henning die Neuwahlen der Hubertusschützen Goldach durchgeführt hatte und dem neuen Schützenmeister Erich Multerer gratulieren konnte. Bei der im Februar versandten Einladung zur Jahreshauptversammlung hatte sein Vorgänger Gerd Schünemann noch darauf verwiesen, dass, sollte man keinen neuen Vorstand finden, man den Verein wohl auflösen müsse. „Es ist schön, dass der Verein, der finanziell gut dasteht und viele Unterstützer hat, weiter bestehen wird“, sagte Henning. Die Suche nach einer Vereinsführung war also doch noch von Erfolg gekrönt.

Schünemann, geboren 1940, war bei der letzten Jahreshauptversammlung am 21. Juni 2019 zum 1. Schützenmeister gewählt worden und hatte zuletzt viele weitere Aufgaben im Verein übernommen, hat so die 1906 gegründeten Hubertusschützen durch die schwierige Coronazeit gelenkt. Zunächst verlief der Betrieb bei den Hubertusschützen noch in den üblichen Bahnen mit den beliebten Veranstaltungen wie Anfangsschießen, Kirtanudelschießen, Königsschießen, Nikolausschießen, Faschingskrapfenschießen, „Du und ich“-Schießen, Ostereierschießen und Endschießen, wie Schünemann zurückblickte.

Verein erwachte erst wieder im Herbst 2022 so richtig zum Leben

Doch ab 2021 mussten diese geselligen Zusammentreffen abgesagt werden. Viel zu groß war die Gefahr von Ansteckung und Erkrankung bei den Goldacher Schützen, deren 134 Mitglieder zumeist 60 Jahre und älter sind. „Für mich als 82-jährigen Schützenmeister, der selbst zur am meisten gefährdeten Personengruppe zählte, galt es, die Mitglieder zu schützen, da war es das sicherste, Veranstaltungen abzusagen.“ Zwar war der Schießbetrieb noch möglich, da man jeden zweiten Schießstand ausgeschaltet hatte, aber so richtig zum Leben erwachte der Verein erst wieder im Herbst 2022.

Den Verein am Leben zu erhalten „war man den Mitgliedern und Gründern schuldig“

Im September startete man mit dem Anfangsschießen, am 100-jährigen Bestehen des Gaus Erding am 15. Oktober nahm man teil und im Dezember veranstaltete man die Weihnachtsfeier mit Königsproklamation und Tombola. Doch galt es auch, wieder eine Jahreshauptversammlung samt Neuwahlen abzuhalten. Um dem drohenden Vereinsende zu entgehen, setzte man sich zusammen, diskutierte, suchte persönliche Gespräche und schaffte es, ein neues Vorstandsteam zusammenzustellen. „Das waren wir unseren Mitgliedern und unseren Vereinsgründern schuldig, denn die Hubertusschützen gehören zu Goldach“, so der neue Sportleiter Andi Dobmeier, der selbst beim Einkaufen für die Übernahme von Ämtern geworben hatte.

Erich Multerer, der neue 1. Schützenmeister, der ebenso wie die weitere Vorstandschaft von den 20 anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt wurde, zeigte sich erleichtert. „Die nächsten drei Jahre sind gesichert, und das neue Team wird sich gegenseitig unterstützen“, so Multerer. Mit Edgar Pröpster als Vertreter hat er den ehemaligen Schützenmeister des SG Edelweiß an seiner Seite. Auch die beiden Schriftführer, Angelika Paluch und Joachim Paluch, haben viel Erfahrung. Schünemann wird dem Verein weiter als Kassier Beistand leisten und hat an seiner Seite Irene Evering. Zur Jugendleiterin wurde Susi Kranzfelder gewählt, als Kassenprüfer stehen der langjährige Kassier Robert Kronner, ebenfalls wie Schünemann Jahrgang 1940, und Georg Frombeck zur Verfügung. Als Fahnenträger wird Helmut Beer fungieren, Gerd Schünemann als sein Begleiter.

In seiner neuen Funktion verwies zum Abschluss Erich Multerer auf anstehende Termine wie das Ostereierschießen am 6. April, die Fahnenweihe der Hallbergmooser Feuerwehr am 16. April, das Endschießen am 20. April und den Volksfesteinzug am 10. Mai. (cob)