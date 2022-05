Verkehr und Wohnen treibt Hallbergmooser um

Teilen

Eine Anbindung an die U-Bahn in Garching wünschen sich viele Hallbergmooser. © DAGMAR RUTT

Die Hallbergmooser Bürger bewegt die U-Bahn-Anbindung, die gesperrte Hauptstraße und ein neues Projekt: Viele Anfragen bei der Bürgerversammlung also.

Hallbergmoos – Eine bessere Anbindung an die U-Bahn in Garching: Das ist ein dringender Wunsch, der in der Hallbergmooser Bürgerversammlung an Gemeindechef Josef Niedermair herangetragen wurde. „Da kann ich nur beipflichten. Wir bleiben dran“, versprach er. Man werde mit dem MVV und Landkreis darüber verhandeln.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für Unmut sorgt der Brückenbau an der derzeit gesperrten Goldacher Hauptstraße (Kreisstraße FS 12): Weil Autofahrer, die von und nach Erding fahren, die „kurze“ und für sie nicht erlaubte Route über die Straße „Am Bach“ und die Schönstraße nehmen und das eingerichtete Tempo 30 oft missachten. „Das ist nicht so prickelnd für die Bürger“, weiß der Bürgermeister. Bauamtsmitarbeiter seien regelmäßig an der Baustelle des Landkreises, um den Baufortschritt zu beobachten. Er bat um Geduld und Rücksichtnahme. Man habe die Polizei schon eingeschaltet: „Das funktioniert dann zwei Tage besser. Dann war’s das leider wieder.“

Senderwiese

Den Kauf der Senderwiese regte ein anderer Bürger an: „Wir würden ja gerne. Wir können noch fünf Mal anfragen. Aber wenn der Eigentümer nicht will, haben wir keine Möglichkeit.“ Die Nordumfahrung, so seine Antwort auf eine weitere Anfrage, sei aktuell zwar nicht sonderlich befahren, werde aber künftig gute Dienste leisten: dann nämlich, wenn der Schwerverkehr im Gewerbegebiet mehr wird und um den Ort herumgeleitet werde.

Anwohner-Parken

Eine hitzige Aussprache folgte der Frage eines Anwohners nach Anwohner-Parkausweisen für die Siegfriedstraße: „Eigentlich sollten genügend Parkplätze auf dem jeweiligen Grundstück vorhanden sein“, so die Antwort des Gemeindechefs. Kein Verständnis habe er für die Zweckentfremdung von Garagen – als Abstellflächen für „Krimskrams“.

Pilotprojekt

Ungehalten reagierte der Bürgermeister auf den Vorhalt des Anwohners, das Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Bäcker-Weiß-Gelände mit integrierten Mobilitätskonzept würde nicht funktionieren. Man sei schließlich auf dem Dorf und nicht in München, ein Carsharing im Ort bereits gescheitert und die Siegfried-Straße für das Konzept zu schmal, meinte der Bürger. „Wir müssen Wohnraum schaffen, dichter bebauen, weg vom Auto und uns weiterentwickeln“, brach Niedermair eine Lanze für das Pilotprojekt. „Woher wollen Sie wissen, dass es nicht funktioniert? Wir müssen es probieren!“ Das Areal in der Ortsmitte sei geeignet dafür – und andere Kommunen schon viel weiter in Sachen Mobilitätskonzept.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.