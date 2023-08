Endlich ein dreckiger Sieg: VfB Hallbergmoos schaukelt frühes 1:0 über die Zeit

Von: Nico Bauer

Teilen

Schlenzer ins lange Eck: Hallbergmoos’ David Küttner erzielte mit diesem Schuss den 1:0-Siegtreffer im Spiel gegen den SV Pullach. Zuvor hatte Tobias Krause per Hacke weitergeleitet. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos ist wieder auf Tuchfühlung mit den Spitzenteams: Mit dem 1:0 (1:0) gegen Pullach besiegte man den möglicherweise stärksten Kader der Liga.

Hallbergmoos - Die Hallbergmooser hatten von Beginn weg ihre beste Phase und verdienten sich den frühen Siegtreffer. Der war eine Mischung aus Aggressivität, Handlungsschnelligkeit und Eleganz. Man setzte Pullach mit Pressing unter Druck, Carl Opitz gewann dann ein Kopfballduell, und der VfB schaltete blitzschnell auf Offensive um. Dann wurde es schön, weil der alleinige Mittelstürmer Tobias Krause per Hacke weiterleitete zu David Küttner, der den Ball schnörkellos im langen Eck versenkte (10.). Ein Angriff fast wie aus dem Lehrbuch.

In den Verwaltungsmodus schaltete Hallbergmoos viel zu früh um

Im Anschluss machten die Hausherren allerdings den Fehler, viel zu früh in den Verwaltungsmodus zu schalten – und das hätte bestraft werden können. Pullach hatte nicht viele Chancen, aber ein Tor war möglich. Vor allem in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs war der SVP offensiv gut unterwegs und verzog einmal frei vor Keeper Hundertmark (53.). Die Gäste stoppten dann ihre beste Phase nach genau einer Stunde unfreiwillig selbst – durch eine Rote Karte nach einer Notbremse gegen den durchgebrochenen Moritz Sassmann.

Für ein beruhigendes zweites Tor agierten die Hallbergmooser bei den offensiven Versuchen wie schon öfters in dieser Saison zu kompliziert und umständlich. Die Gäste gingen ins Risiko, hauten die Bälle nach vorne, aber Hallbergmoos verteidigte alles einigermaßen weg.

In der 84. Minute klatschte das Leder eher zufällig an den Pfosten

In der letzten Spielphase ging es lediglich darum, nach so vielen schon verschenkten Punkten in der noch jungen Saison einmal das dreckige 1:0 nach Hause zu bringen. Die eine oder andere Hereingabe des ehemaligen Bayernliga-Meisters aus dem Münchner Süden wurde noch gefährlich, und ein Ball klatschte eher zufällig an den Pfosten (84.). Zwei Minuten zuvor hatte Jonas Mayr die Entscheidung verpasst, als er nach einem Torwartfehler knapp neben das Gehäuse köpfte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit acht Gegentoren hat man zusammen mit Tabellenführer Grünwald und Wasserburg die beste Abwehr der Liga. In vier seiner bisherigen acht Partien hielt der Bayernliga-Absteiger hinten die Null, was ein absoluter Spitzenwert der Liga ist. Und es heißt ja, dass man in der Offensive Spiele gewinnt, aber in der Defensive die Meisterschaft. 236 Minuten ohne Gegentor könnten schon einmal ein vielversprechender Anfang sein, zumal man vier der nächsten fünf Spiele im heimischen Stadion am Airport bestreitet.