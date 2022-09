Vollsperrung: Jetzt ist die St2053 dran - Zeitpunkt passt Hallbergmoos überhaupt nicht - Kritik auch von MVV

Unverständnis bei Gemeinde und Verkehrsverbund

Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist vom 10. bis 28. Oktober auf der Grünecker Straße bei Hallbergmoos zu rechnen. Die nächste Vollsperrung kommt.

Hallbergmoos – Das Staatliche Bauamt Freising saniert für rund eine Million Euro die Straßendecke an der Grünecker Straße (St2053) zwischen Hallbergmoos und Mintraching. Der 1,7 Kilometer lange Streckenabschnitt ist ab dem Kreisverkehr auf Höhe des S-Bahnhofs voll gesperrt. Im Hallbergmooser Rathaus ist man – vor allem wegen dem Zeitpunkt der Baumaßnahme – alles andere als angetan.

Von der Vollsperrung beeinträchtigt ist vor allem der Öffentliche Personennahverkehr auf den Buslinien 691 und 692 – speziell die Schülerbeförderung zu den Schulen nach Neufahrn und Eching. Das ist höchst problematisch, wie die Stellungnahme des MVV offenbart: „Mangels Ausweichstrecken ist dann eine pünktliche Schülerbeförderung nur schwerlich möglich“, heißt es von dort.

Staatliches Bauamt lehnt Ferientermin für Baumaßnahme ab

Auf eine Änderung des Zeitplans und eine Verlegung der Asphaltierungsarbeiten in die Herbstferien hat sich das Staatlichen Bauamt trotz nachdrücklicher Bitten von Kommune und Verkehrsverbund bislang nicht eingelassen. Man habe eine Verschiebung in die Ferienzeit überprüft, sehe aber aufgrund der Vollsperrung der FS12 bei Goldach bis 7. Oktober und anderer Maßnahmen keine Möglichkeit.

Im Rathaus sieht man die mangelnde Flexibilität der Straßenbaubehörde mit einigem Unmut. Denn die in drei Bauabschnitte gegliederte Maßnahme wird auch die örtliche Ringbuslinie 698 und die Linie 515 nach Erding tangieren. Wenn der Kreisverkehr gesperrt ist, soll die Zufahrt laut Bürgermeister Josef Niedermair einspurig und per Ampelanlage zum Bahnhof geleitet werden.

Unmut im Hallbergmooser Rathaus: Auch örtliche Ringbuslinie betroffen

Der „Ast“ am Kreisverkehr in Richtung Erching ist eine Zeitlang komplett gesperrt. Anwohner müssen sich also auf einen großen Umweg über Fischerhäuser (Gemeinde Ismaning) einrichten. Hier gelte es, so Schulreferentin Silvia Edfelder (CSU), auch den Transport von zwei Schulkindern zu organisieren, da es auf direktem Weg kein Durchkommen für den Schulbus geben werde.

Die Zufahrt zum Kieswerk liegt im gesperrten Bereich. Ob dies mit dem Betreiber abgestimmt ist, wurde vom Staatlichen Bauamt bisher noch nicht mitgeteilt. Robert Wäger (Grüne) will sich auf Kreisebene noch einmal für einen „Ferientermin“ stark machen.

