Abwassergebühren in Hallbergmoos steigen um 20 Prozent

Rund 8,8 Millionen Euro hat die Gemeinde Hallbergmoos in den Ausbau der Kläranlage gesteckt. © Oestereich

Die Abwasserentsorgung in Hallbergmoos wird deutlich teurer: Rückwirkend zum 1. Januar werden die Gebühren um 39 Cent auf 2,34 Euro pro Kubikmeter erhöht.

Hallbergmoos – Ausschlaggebend für den 20-prozentigen Gebührensprung sind Investitionen in die Kläranlage und gestiegene Energiekosten. Weil man die Kapazitäten der Kläranlage auf die steigenden Einwohnerzahlen anpassen musste, hat die Kommune 2015 den Ausbau der Anlage beschlossen. Der hätte 2018 abgeschlossen sein sollen, verzögerte sich aber – bis jetzt. Damals ging man von 3,2 Millionen Euro Investitionskosten aus. Aber weit gefehlt: Der aktuellen Berechnung zufolge beläuft sich die Summe auf 8,8 Millionen Euro: Für die Aufstockung des Betriebsgebäudes muss die Kommune rund 1,7 Mio., für die Sanierung der Bauwerke 2,64 Mio., maschinelle Anlagen 2,92 Mio. sowie für Mess- und Steuerungstechnik 1,5 Millionen Euro hinblättern.

Mit 1,5 Prozent ist die Verzinsung sehr niedrig angesetzt

Auf dieser Basis hat Kämmerer Thomas Grüning die Gebühren neu berechnet und dabei, wie er in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag ausführte, alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten genutzt, sie so gering wie möglich zu halten: „Wir bewegen uns am unteren Level des Spielraums“, so Grüning. Mit 1,5 Prozent ist die Verzinsung sehr niedrig angesetzt. Schwer ins Gewicht fallen allerdings die massiv gestiegenen Kosten für die Energieversorgung (+ 27 %), Personal (+ 23 %) und Klärschlammentsorgung (+ 58 %).

Kämmerer: Gebühren müssen die anfallenden Kosten decken

Grundsätzlich müssen die Gebühren die anfallenden Kosten decken. Hallbergmoos hätte allerdings, wie der Kämmerer auch aufzeigte, den Verbrauchern etwas unter die Arme greifen und eine gewisse „Unterdeckung“ zulassen können: „Gemeint sind die Fälle, in denen die Kämmerei (…) eine bestimmte kostendeckende Gebühr ermittelt und der Gemeinderat stattdessen bewusst einen niedrigeren Abwasserpreis beschließt. Dieser Beschluss beinhalte zugleich die Aussage, dass jeder Kubikmeter Abwasser mit einer ‚Summe X’ aus dem gemeindlichen Haushalt subventioniert wird. Ein solcher Beschluss könne, in der Praxis (nur) bei haushaltsmäßig gut aufgestellten Gemeinden unbeanstandet bleiben“, zitiert Grüning aus der einschlägigen Kommentarliteratur.

Soll heißen: Eine finanziell top aufgestellte Kommune wie Hallbergmoos könnte die Gebühren niedriger ansetzen, ohne dass dies als Verstoß gegen das Kostendeckungsprinzip gewertet wird. Diesen Weg wollten – als einzige Fraktion – die Grünen gehen: Mit Blick auf die „massive Belastung“ der Verbraucher durch steigende Energiepreise und einen nun anvisierten Gebührensprung von 20 Prozent (seit 2015: 37 %) plädierte Fraktionssprecherin Sabina Brosch für eine stufenweise Anhebung der Gebühren. Auf zunächst 2,25 Euro pro Kubikmeter. Der Kämmerer hatte vorgerechnet, dass damit eine Unterdeckung von 235 330 Euro entstünde. Bei einem Kubikmeterpreis von 2,30 wären es 110 830 Euro. Bei 2,34 entsteht eine Unterdeckung von 11 230 Euro (bis 2025).

Grüne wollten stufenweise Anhebung der Gebühren

Im Rat fand sich dafür keine Mehrheit: „Wir könnten sponsoren, sollten uns aber an Recht und Gesetz halten. Vielleicht kommen wir bei der Neukalkulation in zwei Jahren wieder in anderes Fahrwasser“, so Bürgermeister Josef Niedermair. Stefan Kronner (SPD) ärgerte sich zwar, dass man sich seinerzeit „für die vermeintlich günstigere Variante, die jetzt höhere Energiekosten verursacht“, entschieden hat. Und auch nicht einem Anschluss an Eitting – dort liegen die Abwassergebühren bei 1,50 Euro/Kubikmeter – nähergetreten sei. „Im Nachhinein ist man immer schlauer“, bedauerte Niedermair. Zugleich unterstrich er, dass man bei der Gebührenkalkulation „so bürgerfreundlich wie möglich“ gerechnet habe.

Jährliche Mehrkosten von 40 Euro für Vier-Personen-Haushalt

„Wir mussten auf die Fachleute vertrauen“, so Josef Fischer (FW), der wegen des Mehraufwands für die Verwaltung gegen eine stufenweise Gebührenanhebung war. Thomas Henning (FW) sprach von einer „moderaten Gebührenerhöhung“ für eine in der Zukunft bestens gerüstete, hochmoderne Kläranlage. „Stefan Rentz (CSU) rechnete überschlägig aus, dass auf einen Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch Mehrkosten von 40 Euro jährlich zukommen. „Dieser Betrag kann für manche Leute ein Problem sein“, warnte Robert Wäger (Grüne). Er bat darum, Fachleute einzuschalten, um die Möglichkeit einer Photovoltaikanlagen zu prüfen. Damit ließen sich, so Wägers Hoffnung, die hohen Energiekosten senken.

Eva Oestereich