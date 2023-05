Weg für Hundewiese ist frei: Hallbergmoos kümmert sich um die Erstausstattung, dann übernimmt der Verein

Grundsatzbeschluss des Gemeinderats

Die Gemeinde hat ein Grundstück gefunden, wo der Hundetreff Hallbergmoos seine Vierbeiner spielen und toben lassen kann. Auch das Drumherum wurde geklärt.

Hallbergmoos - In einem Grundsatzbeschluss kam das Ratsgremium einstimmig überein, dass die Kommune die Kosten für die Einrichtung und Erstausstattung des 1000 Quadratmeter großen Platzes als freiwillige Leistung übernimmt. Man schätzt die Kosten auf 5500 Euro.

Nach anfänglichen Differenzen über die Aufgabenverteilung zwischen Kommune und Verein ist man mittlerweile auf einen gemeinsamen Nenner gekommen: Die Gemeinde richtet das Gelände ein, für Unterhalt und Pflege ist der Verein verantwortlich. Das Rathaus bestimmt die Öffnungszeiten, um Lärmschutz zu gewährleisten. Instandhaltung, Rasenmähen und die Nutzungsordnung sind dann Vereinssache. Wie hoch der Pachtszins ausfällt, der laut Bürgermeister Josef Niedermair nicht mehr als ein „kleiner Obolus“ sein sollte, ist noch nicht entschieden.

+ Im südwestlichen Bereich des blau markierten Areals soll die Hundewiese entstehen. © Gemeinde Hallbergmoos

Grundstück an der Kochstraße soll den Hunden 1000 Quadratmeter bieten

Rund 1000 Quadratmeter will man dem Verein zur Verfügung stellen, auf einem Grundstück an der Kochstraße neben dem Ludwigskanal im Bereich zwischen Kinderkrippe Sternentor und Predazzoallee. Das Areal ist ein sogenannter „Außenbereich im Innenbereich“. Vom Landratsamt wurde signalisiert, dass der Hundeauslaufplatz als „sonstiges Vorhaben“ (Paragraf 35 II BauGB) genehmigungsfähig ist.

Stefan Kronner regte an, ein Immissionsgutachen einzuholen: „Dort wohnen zwar wenige Leute, aber dennoch keine Menschen dritter Klasse.“ Heinrich Lemer ist skeptisch: „Ich finde den Standort nicht ideal. Es wird dort noch mehr Bebauung kommen. Das Areal liegt zentral und direkt am Sportpark.“ Man habe, so der Bürgermeister, diese Ecke favorisiert, weil man dort in finanziell überschaubarem Rahmen schnell eine Genehmigung bekomme. Dass der Platz keine Einrichtung von langer Dauer sein wird, erwartetet Christian Krätschmer (CSU): „Das ist ein Filetgrundstück, das über kurz oder lang anderweitig genutzt wird. Das sollte jedem klar sein.“

Großes Interesse: Kommune liegen bereits Anfragen aus Erding, Neufahrn und Freising vor

Im Bauamt rechnet man mit einer Verkehrszunahme: „Es wird die einzige Hundewiese in weitem größeren Umkreis sein und wir erhalten jetzt schon Nachfragen aus dem Bereich Erding, Neufahrn und Freising.“ Hundehalter, die mit dem Auto kommen, sollen die Parkplätze des Sportparks nutzen.

„Wir sollten dem Verein die Chance geben“, so der Rathauschef. So ein Zaun sei schnell abgebaut, auch für den Fall, dass es für die Anlieger unerträglich ist oder es nicht „sauber“ zugeht, meinte Bürgermeister Josef Niedermair. Wie bei anderen Vereinen sei eine Bezuschussung für die Ersteinrichtung möglich. Die Kosten für zwei Kotbeutelspender samt Mülleimer (833 Euro), einen weiteren Abfalleimer (650 Euro), eine mobile Gruppensitzbank (2000 Euro) und einen Wildschutzzaun (2000 Euro) werden mit insgesamt 5500 Euro beziffert.

„Wir verwenden da Steuergelder: Ist der Platz öffentlich zugänglich? Gibt es Chipkarten oder eine Nutzungsentgelt?“, fragte Marcus Mey kritisch nach. Ob Vereinseintritt oder Eintrittsgeld: Das wird der Verein selbst regeln. Ein Nutzungsentgelt ist, so Vereinsmitglied Sabina Brosch (Grüne) geplant. Die Details sollen im Austausch mit dem Rathaus geregelt werden. Jetzt muss einmal ein Bauantrag eingereicht werden.

Eva Oestereich

