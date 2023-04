„Operation Toter Fisch“ gelungen: Goldacher Burschen klauen den Niederdinger Maibaum

Coup war bis ins kleinste Detail geplant

Er war von lange Hand geplant: der Maibaum-Klau, der den Goldacher Burschen in Niederding gelang. Die dortige Maibaumwache war so gut wie chancenlos.

Goldach/Niederding – „Niederding Habaderre! Griasde Goidach!“ Mit diesen Worten und buchstäblich diebischer Freude schickte der Burschenverein Goldach gerade herzliche Grüße nach Niederding (Landkreis Erding). In der Nacht zum Donnerstag haben die Goldacher dort nämlich den Maibaum geklaut. Ein bis ins kleinste Detail geplanter Coup!

Sogar ein Nachtsichtgerät hatten sich die Burschen im Vorfeld noch besorgt

Burschen-Chef Niklas Weltmaier ist am Morgen hochzufrieden mit dem Werk der Burschen. Die „Operation Toter Fisch“ war akribisch und von langer Hand geplant. „Ein Spähtrupp hat die Lage vor Ort über einen längeren Zeitraum ausgekundschaftet.“ Der Goldacher Burschenverein hat sich eigens noch die passenden Utensilien, darunter sogar ein Nachtsichtgerät, zugelegt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um zwei Uhr in der Früh hatte dann die Stunde geschlagen: Gut 30 Mann machten sich auf den Weg nach Niederding und warteten auf den geeigneten Moment und das Signal des Spähtrupps zum Zugriff. Die Aufgaben waren zuvor verteilt worden: „Jeder wusste genau, wo er hinlangen muss“, so Weltmaier. Und so war der Kraftakt eine Sache von wenigen Minuten.

Die heimische Maibaumwache war „in ihrer Schutzhütte unter sich“

Die Niederdinger Maibaumwache konnte nichts dagegen ausrichten: „Wir haben dafür gesorgt, dass die Burschen eine Weile lang in ihrer Schutzhütte unter sich bleiben konnten“, erzählt Weltmaier mit einem Augenzwinkern. Bis die Wache überhaupt bemerkte, was vor sich ging, war der Baum schon aufgeladen und rollte per Anhänger vom Hof.

+ Luftbild, Lage- und Einsatzplan: Der Burschenverein Goldach hatte den Maibaum-Klau bis ins kleinste Detail ausgetüftelt. © Burschenverein

Eine Schrecksekunde hatten die Goldacher Burschen zuvor allerdings noch zu überstehen: „Der Postbote kam auf den Hof und hat uns vermutlich alle gesehen. Er grüßte freundlich und fuhr arglos weiter.“

Aus Goldacher Sicht darf demnächst verhandelt werden

Die spitzbübische Freude kennt beim Goldacher Burschenverein nun keine Grenzen: „A bisserl kloa is er ja scho. Bestimmt sechs Meter kürzer als unser eigener, 33 Meter langer Maibaum“, grinst der Goldacher Burschenchef. Und wie geht’s weiter? „Wir gehen jetzt in die Verhandlungen. Wenn nichts G’scheids dabei rauskommt, kriegt den Baum der Jürgen Pescolderung. Der macht dann wieder schöne Bänke daraus“, scherzt Weltmaier.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.