Wie Hallbergmoos auf die Gaskrise reagiert: „Nicht gleich alles abschalten“

Gaspreise gehen durch die Decke. © Christoph Hardt / IMAGO

Angesichts der Gaskrise sind die Menschen zum Energiesparen aufgerufen. In Hallbergmoos gab‘s jetzt konkrete Vorschläge, wie das umgesetzt werden kann.

Hallbergmoos – Bundeswirtschaftsministerium und ein breites Bündnis von Verbänden haben angesichts der Gaskrise zum Energiesparen aufgerufen. Auch Kommunen sind gefordert, ihren Verbrauch zu senken. Wolfgang Reiland (Einigkeit) wollte einen Notfallplan erstellen lassen. So weit wollte der Gemeinderat aber nicht gehen. Prinzipiell konnte das Gremium aber mit den Vorschlägen Reilands mitgehen: Nämlich, dass sämtliche Energiesparpotenziale in gemeindlichen Einrichtungen überprüft werden. Und man Sportvereine dazu anhält, sparsam zu duschen oder zu saunieren. Ferner will man mit Schulen und Kitas über eine Temperaturabsenkung in den Gruppen- und Klassenräumen sprechen – insbesondere nachts, an Wochenenden und in den Ferien.

„Die Maßnahmen zur Energieeinsparung, die Gemeinde und Bevölkerung jetzt treffen, tun nicht weh, verringern aber die Sorge, im Winter in einer kalten Wohnung zu sitzen“, unterstrich Reiland. Das unterschrieb der Rat. Nicht aber den Vorstoß, einen Planer mit einem Notfallplan zu beauftragen. Thomas Henning (FW) warnte vor Aktionismus: „Wir müssen auf Sicht fahren. Konzepte entwickeln. Aber nicht gleich alles abschalten.“

Zur Diskussion stand, die Weihnachtsbeleuchtung an den Straßen oder die Laternen im MABP zeitweise abzuschalten. Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) machte sich dafür stark, Energiesparkonzepte durch den neuen Klimamanager der Kommune entwickeln zu lassen.

Wo die Gemeinde steht, zeigte Bauamtschef Frank Zimmermann auf: Bei der energetischen Gebäudesanierung habe man schon „sehr viel“ unternommen. Zudem seien elf Photovoltaikanlagen errichtet worden, die pro Jahr etwa 600 000 Kilowatt Strom produzieren. Zudem werden folgende Gebäude nicht mehr nur mit Erdgas beheizt: Sportforum, Tennishaus, Krippe Spatzennest, Mittelschule, die Horte Ecksteinhaus und Forscherhaus, Kinderhaus Mooshüpfer, Kiga Wolkenschlösschen, JUZ, Wohnhaus am Tassiloweg, Betriebsgebäude Kläranlage und Obdachlosenunterkunft. Für alle anderen Gebäude sei eine Umstellung auf alternative Heizmethoden vor dem Winter nicht möglich.

Eva Oestereich

