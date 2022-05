Windkraft: Hallbergmoos kritisiert Deutsche Flugsicherung - „Müssen politischen Druck ausüben“

Teilen

In Norddeutschland gehören Windräder fest zum Landschaftsbild – in Bayern bislang nicht. © Oestereich

Hallbergmoos will den Ausbau von Windkraft vorantreiben. Doch die Deutsche Flugsicherung legt dem Vorhaben Steine in den Weg.

Hallbergmoos – Wo und unter welchen Voraussetzungen lassen sich in Hallbergmoos Windkraftanlagen installieren? Mit dieser Frage hat sich die Kommune an die Deutsche Flugsicherung (DFS) gewandt. Eine verbindliche Auskunft bleibt die DFS schuldig. Dies sei außerhalb eines gesetzlich vorgesehenen Verfahrens nicht erlaubt, hieß es.

Frühere Überlegungen scheiterten an 10-H-Regel

Hallbergmoos ist bemüht, den Ausbau von Fotovoltaik und Windenergie zu forcieren. Frühere Überlegungen des Flughafen-Anrainers, eine Windkraftanlage (WKA) im südlichen Gemeindegebiet zu installieren, waren an der 10-H-Regel und luftrechtlichen Vorgaben gescheitert. Um sich nun bei einem neuerlichen Anlauf eine Menge Verfahrensaufwand zu ersparen, hatte das Hallbergmooser Rathaus die DFS um verbindliche Aussagen gebeten, ob und wo die Errichtung einer WKA ohne Beeinträchtigung des Luftverkehrs möglich ist.

Die konkrete Bitte: Die Flugsicherung möge eine dreidimensionale Karte mit potenziellen WKA-Standorten (bis maximal 300 Metern Höhe) erstellen und mitteilen, ob durch etwaige Flugbetriebsanpassungen weitere Optionen in Betracht kommen. Vorab kann Hallbergmoos aber nicht mit verbindlichen Auskünften rechnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine Beurteilung von Hindernisschutz und möglicher Störungen von Flugsicherungsanlagen könne nur auf Basis eines konkreten Bauantrags oder einer Voranfrage gemäß Paragraf 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erstellt werden, heißt es aus der DFS-Zentrale in Langen. Die DFS lässt wissen, dass sie am Flughafen München mehrere Flugsicherungseinrichtungen unterhalte und beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) einen Anlagenschutzbereich angemeldet habe.

„Nicht bereit, sich zu bewegen“

Dabei handle es sich aber nicht um Ausschlussgebiete, sondern vielmehr Prüfradien, innerhalb derer eine Einzelfallbegutachtung stattzufinden habe. „Das heißt, wir erhalten im Vorfeld keine Auskunft, müssen einen Bebauungsplan aufstellen und abwarten, welche Informationen uns zur Verfügung gestellt werden“, fasste Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) das aus seiner Sicht unbefriedigende Ergebnis zusammen. „Das ist das gleiche Schreiben, das auch schon die Bürgerenergiegenossenschaft Freising erhalten hat. Die Deutsche Flugsicherung ist nicht bereit, sich zu bewegen“, ärgerte sich Robert Wäger (Grüne). „Wir müssen politischen Druck ausüben“, so sein Appell an alle Ratsmitglieder. Hallbergmoos will sich inzwischen eng mit der Nachbargemeinde Ismaning, die laut Niedermair auch Interesse am Bau einer Windkraftanlage hat, zusammenschließen.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.