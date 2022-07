Widerstand der Anwohner: Hallbergmooser Wohnprojekt mit Mobilitätskonzept gestorben

Ambitioniertes Vorhaben in der Ortsmitte

An der Hallbergmooser Theresienstraße werden keine 52 neuen Wohnungen gebaut. Das ambitionierte Projekt ist gescheitert, noch ehe es richtig in die Gänge kam.

Hallbergmoos - Das Thema war am vergangenen Dienstag als Tagesordnungspunkt der nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung angesetzt. Die Nachricht, dass das Projekt nun doch nicht realisiert wird, gab Bürgermeister Josef Niedermair öffentlich zu Sitzungsbeginn bekannt. „Der Bauträger zieht zurück, weil der Druck von Anliegern zu groß ist“, erklärte Bürgermeister Josef Niedermair. Sein Bedauern darüber ist groß: „Es wurde viel Arbeit reingesteckt. Jetzt muss man das Ganze einstampfen.“

Damit verschwindet ein Pilotprojekt in der Schublade, das von Kommune und Experten ausdrücklich begrüßt worden war: Ein Bauträger aus Allershausen hätte gerne ein Gebäude mit 52 Wohnungen samt Gaststätte und Ladeneinheit an der Theresienstraße/Siegfriedstraße errichtet. Eine sehr dichte Bebauung, die nach Expertenmeinung aber ganz gut an diese zentrale Stelle des Orts passt. Um Bauen und Wohnen erschwinglich zu machen, hätte man den Wohnungsbau mit einem Mobilitätskonzept verknüpft: Es sah u.a. Car-, Scooter- und Bikesharing-Angebote vor. Auf diese Weise hätte der Bauträger die geforderte Stellplatzzahl mit dem Einverständnis des Gemeinderats von 130 auf 95 reduzieren dürfen.

Bei nur drei Gegenstimmen hatte der Gemeinderat im Mai das Konzept gebilligt

Wie Stadtplaner Markus Vogl sah auch die große Mehrheit des Rats darin die Möglichkeit für ein neues Miteinander im öffentlichen Raum – mit reduziertem Individualverkehr, weniger Flächenversiegelung und bezahlbarem Wohnraum. Bei nur drei Gegenstimmen hatte der Gemeinderat im Mai das Konzept gebilligt. Bei den Nachbarn regte sich allerdings umgehend Protest, den sie in der Bürgerversammlung und zuletzt auch in der Bürgerfragestunde kundtaten. Dieses Mobilitätskonzept könne nicht funktionieren, hieß es. Man sei schließlich auf dem Dorf und nicht in München, ein Car-Sharing im Ort bereits gescheitert und die Siegfried-Straße, wo Parkplätze ohnehin schon Mangelware sind, für das Konzept zu schmal, hatten Bürger den politischen Entscheidungsträgern vorgehalten.

Eva Oestereich