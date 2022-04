Eine Wohnungsbaugenossenschaft? 50 Hallbergmooser würden mitmachen

In Hallbergmoos denkt man über eine Wohnungsbaugenossenschaft nach. Symbolbild © Müller-Stauffenberg/IMAGO

Es schaut gut für das Projekt „Wohnungsbaugenossenschaft“ in Hallbergmoos. Das zeigte eine Infoveranstaltung im Gemeindesaal. Eingeladen hatten SPD und Grüne.

Hallbergmoos - Ein Grundstück aus Privatbesitz (ca. 11 000 Quadratmeter) stünde in Hallbergmoos zur Verfügung. Auch der Gemeinderat steht einer Wohnungsbaugenossenschaft dort wohlwollend gegenüber. Was es sonst noch braucht, erklärte ein Fachmann: Christian Stupka, der 1993 in München die „Wogeno“ mit heute 25 Häusern (zehn bis 80 Wohneinheiten) aufbaute und Chef der GIMA (Genossenschaftliche Immobilienagentur) ist.

Eine Genossenschaft ist, so Stupka, ein „Solidarclub“. Sie ist nicht gewinnorientiert und dient nur dem Wohl der Mitglieder. Sie zahlen für die Nutzung ihrer Wohnung nur die Kosten, die der Genossenschaft tatsächlich entstehen. Das hält die Kosten niedrig und schützt vor Mietsteigerungen. Im Vergleich zum Erwerb von Eigentum ist deutlich weniger Eigenkapital nötig.

Stellte das Genossenschaftsmodell vor: Christian Stupka von der „Wogeno“. © Oestereich

Beim Auszug wird eingebrachtes Kapital vollständig zurückgezahlt

Um Mitglied zu werden, muss man in der Regel einen Geschäftsanteil erwerben. Bei Münchner Genossenschaften sind das laut Stupka etwa 1500 Euro (plus Verwaltungsbeitrag). Beim Auszug wird eingebrachtes Kapital vollständig zurückgezahlt. Weiterer Vorteil: Zum Eintritt braucht es keinen Notar. Wie gebaut wird, wer einziehen darf: das entscheidet die Genossenschaft selbst. Zur Solidarität gehören auch Miteinander, Eigenverantwortung, Engagement und gegenseitige Hilfe. Dies sorgt laut Stupka auch für eine „lebendige Nachbarschaft“.

Für das beabsichtigte Hallbergmooser Modell zeigte er zwei Ansätze auf: Entweder sich in eine bestehende Genossenschaft einklinken oder eine eigene gründen. Letzteres sei allerdings, daraus machte er keinen Hehl, mit einigem organisatorischen und finanziellem Aufwand verbunden. Welchen Weg man beschreitet, klären diejenigen, die sich nach dem Infoabend gemeldet haben. „Es gibt etwa 50 Interessenten, die sich an der Konzeptentwicklung beteiligen wollen“, freute sich Sabina Brosch.

Eva Oestereich