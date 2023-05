Ortsdurchfahrt Goldach: Startschuss für den zweiten Bauabschnitt

Ab 19. Juni beginnt Bauabschnitt zwei an der Goldacher Ortsdurchfahrt. © Lino Mirgeler

Seit März erneuert der Landkreis Freising die Ortsdurchfahrt Goldach. Jetzt beginnt die nächste Phase - und es gibt eine gute Nachricht aus der Kreisbehörde.

Goldach - Das Landratsamt hat nun bekanntgegeben: „Der erste Bauabschnitt kann voraussichtlich eine Woche früher als geplant bereits am 16. Juni fertiggestellt werden.“ Allerdings teilt die Kreisbehörde auch mit, „dass die Vollsperrung der Kreisstraße FS 12 (Hauptstraße) nach derzeitiger Planung bis Ende 2023 bestehen bleibt.“

Ab Montag, 5. Juni, werden erste vorbereitende Arbeiten an den Gehwegen ausgeführt

Ab 19. Juni geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Und bereits ab Montag, 5. Juni, werden in dem Bereich erste vorbereitende Arbeiten an den Gehwegen ausgeführt, jedoch unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.

Der zweite Abschnitt beginnt laut Landratsamt auf Höhe des Goldachmarkts und endet bei der Feuerwehr. Eine Zufahrt zur Schönstraße aus Richtung Notzing ist dann nicht mehr möglich, die Straßen Am Bach sind von Westen aus für die Anlieger anfahrbar. Die Gewerbe- und Gastbetriebe zwischen neuem Kreisverkehr und dem Goldachmarkt sind dann nur aus Richtung Westen erreichbar, da eine Durchfahrt durch die Baustelle nicht möglich ist.

Bis Ende 2023 bleibt die FS 12 im Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt

Während der kompletten Bauzeit bis Ende 2023 bleibt die FS 12 im Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt. „Der Anliegerverkehr ist mit Einschränkungen möglich, eine Durchfahrt jedoch nicht“, so die Behörde. Der Verkehr aus Erding kommend wird wie bisher in Notzing auf die ED 5 nach Schwaig und von dort über die ED 30/FS 11 in Richtung Hallbergmoos geführt. Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog, die Strecke ist ausgeschildert.

Der Umleitungsfahrplan für den MVV und die betroffenen Buslinien wird ausgehängt – und unter www.mvv-muenchen.de abrufbar sein.

ft