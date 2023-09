Hund stürmt Fußballplatz: „Schreckliche Situation“ bei Hallbergmooser U 13-Training

Teilen

An die Leinenpflicht erinnern auch diese Hinweisschilder im Sport- und Freizeitpark. © Oestereich

Eine engmaschige Kontrolle der Leinenpflicht im Sportpark fordert der VfB Hallbergmoos. Grund ist ein U13-Training am Wochenende, das ein Schäferhund stürmte.

Hallbergmoos - Von einem „drastischen Ereignis“ sprechen die Vereinsvorsitzende Anna Klug und Fußballabteilungsleiter Martin Gilch: Am vergangenen Samstag hielt die Fußballabteilung für die U13-Kicker ein Trainingslager auf dem Kunstrasenplatz ab: „Plötzlich stürmte ein Schäferhund quer über den Platz und verfolgte unsere Spieler-Kinder. Auch wenn der Hund vermeintlich nur spielen wollte: Er sprang die Kinder an und biss auf einen Fußball ein.“

Nach einem Griff ans Ohr beruhigte sich der Vierbeiner wieder

Nachdem die Trainer, so die Schilderung weiter, damit beschäftigt waren, „die völlig aufgelösten, weinenden Kinder zu beruhigen, konnte der Hund endlich vom Besitzer mit roher Gewalt am Ohr gefasst werden. Nur so beruhigte sich endlich die schreckliche Situation.“ Weiter heißt es in dem Schreiben an die Kommune: „Wir möchten uns gar nicht vorstellen, wenn der Hund ein Kind gebissen hätte.“ Der Hundebesitzer verließ unterdessen unbemerkt den Platz. „Leider konnten wir nicht schnell genug handeln, um ihn bei der Polizei zu melden“, bedauern die Club-Verantwortlichen.

VfB will künftig beratungsresistente Hundebesitzer der Polizei melden

Nun will der VfB rigoros gegen Halter, die ihre Hunde nicht anleinen, vorgehen: „Zukünftig werden wir jeden Hundebesitzer, der seinen Hund ohne Leine durch den Sport- und Freizeitpark führt, bei der Polizei melden.“ Zudem erhoffe man sich, dass seitens der Gemeinde vermehrt Kontrollgänge in dem Areal beantragt werden. Und: „Wir behalten uns vor, seitens der Fußballabteilung ein Hundeverbot auf den Pachtgegenständen des VfB in Erwägung ziehen.“

Auf diesem Kunstrasenplatz trainierten die Kinder, als plötzlich der Schäferhund auf das Feld stürmte. © Oestereich

Rathauschef Josef Niedermair missbilligt „das verantwortungslose Verhalten des Hundebesitzers“ nachdrücklich. „Wir werden ein verstärktes Augenmerk auf die Leinenpflicht legen und unsere Haustechniker sensibilisieren. Wer seinen Hund nicht an der Leine führt, muss mit einem Betretungsverbot im Sport- und Freizeitpark rechnen“, sagte er dem FT. Auch die Polizei werde man um verstärkte Aufmerksamkeit bitten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein generelles Hundeverbot auf den vom VfB angepachteten Sportanlagen sei laut Bürgermeister „selbstverständlich möglich“. Die Rechtslage, darauf weist der Rathauschef hin, ist eindeutig: Hunde mit einer Schulterhöhe über 50 Zentimeter – dazu zählen auch Schäferhunde – müssen laut Verordnung auf allen öffentlichen Wegen und Plätzen im Ortsgebiet angeleint werden. Im Sportpark ist das Freilaufen von Hunden generell untersagt. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Eva Oestereich