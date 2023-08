Have a break – kommen Sie zum SAUSALITOS Beach!

Auszeit im Aquapark Moosburg: SAUSALITOS Beach, Ihr perfekter Ort zum Entspannen und Genießen. © Sausalitos

Lunch- & After-Work-Specials, Happy Hour und die Sundowner-Party beschleunigen das Runterkommen und Abschalten vom Alltag bei traumhaftem Südseeflair.

Wo lässt es sich schöner eine Pause einlegen oder den Feierabend einläuten? Am Strand, am Wasser – einfach draußen! Und das ganz wunderbar am SAUSALITOS Beach.

Für alle, die auf der A92 zwischen München und Deggendorf hin und her düsen, lohnt der kurze Abstecher nur wenige Minuten von der Abfahrt Moosburg-Nord. Legen Sie eine kleine Pause ein, genießen Sie das Urlaubsfeeling und lassen Sie sich vom SAUSALITOS-Team verwöhnen.

SAUSALITOS Beach: perfekt für die Auszeit zwischendurch

Besonders zur Happy Hour beliebt: die günstigen Cocktails an der Bar © SAUSALITOS Beach

Perfekt für die Auszeit zwischendurch hat sich der SAUSALITOS Beach für seine Gäste etwas einfallen lassen: Montag bis Donnerstag, von 12 bis 14 Uhr und Freitag, von 15 bis 16 Uhr gibt es zum Beispiel in der Mittagszeit den Lunch-Break für nur 8,90 Euro mit dreierlei Gerichten zur Wahl sowie ein Getränk – für Fahrer*innen natürlich alkoholfrei. Alle, die es eilig haben, werden sich freuen, denn eine Stunde Parken mit Parkscheibe ist gratis im Sparpreis dabei (gültig außer Freitag).

Nachmittags, zur Happy Hour von 15-17 Uhr, lässt es sich ganz wunderbar in einer der Loungegruppen oder dem Strandstuhl unter dem Sonnenschirm aushalten. Zu Sonderpreisen erhalten Sie dann coole Drinks und erfrischende Cocktails. Einfach Füße in den Sand stecken, Handy auf lautlos schalten und den Blick über den See schweifen lassen.

Samstag ab 16 Uhr packt SAUSALITOS noch etwas mehr Ibiza-Feeling drauf und DJs legen ihre Lieblings-Sundowner-Hits auf. Zudem hat die Beach Bar ab 15 Uhr geöffnet (Donnerstag bis Sonntag) und verführt zum länger bleiben.

Vielfältig: die SAUSALITOS-Speisekarte

Besonders beliebt: die knusprigen Chickenwings © SAUSALITOS Beach

So vielfältig wie der See, so vielfältig ist auch die SAUSALITOS Karte: von Burritos bis Burger, Nachos und Sweet Potato Fries bis Kuchen und Eis. Der See macht hungrig und das Team steht für Sie bereit.

Wer jetzt noch etwas Zeit übrig hat und seine Badesachen dabei hat, nutzt die Gelegenheit und springt in den erfrischenden See und schon geht’s weiter – im Mühlrad des Alltags, aber jetzt viel entspannter.

Willkommen am See – A Place of Joy!

Mehr Informationen

Öffnungszeiten Gelände: täglich 9.00–22.00 Uhr

SAUSALITOS Beach: täglich 12.00–22.00 Uhr

Küche: täglich 12.00–20.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Beach-Bar: Do.–So. 15.00–22.00 Uhr (an Regentagen geschlossen)

Alle Aktionen im Überblick

Happy Hour täglich 15–17 Uhr

Cocktails 5,00 Euro (alkoholfrei 4,00 Euro)

Jumbos 7,50 Euro (alkoholfrei 5,00 Euro)

Lunch Break und Friday After Work

Mo–Do: 12–14 Uhr (mit Parkscheibe kostenlos 1 Std. parken)

Fr: 15–16 Uhr

Nachmittags-Halbe 0,5 l Bier vom Fass (auch alkoholfrei) und wahlweise eine Portion Currywurst, Chicken-Wings oder Hähnchenschnitzel mit Pommes für 8,90 €

Sundowner-Party am Samstag

Ab 16 Uhr mit DJ und chilligen Beach-Sounds

Kontakt

SAUSALITOS Beach

am Aquapark Moosburg

Sempt 20

85368 Moosburg an der Isar

Telefon: +49 8709 949900

E-Mail: info@sausalitos-beach.de

