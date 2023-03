Heiraten am richtigen Ort

Das Schloss Hohenkammer bietet eine einzigartige Location für Hochzeiten jeder Art und ein engagiertes Team unterstützt von Anfang an die Brautpaare bei der Planung © SindiaBoldt

Das Schloss Hohenkammer bietet unzählige Möglichkeiten für die eigene Hochzeit

Haben Sie am vergangenen Valentinstag einen Heiratsantrag erhalten oder einen gemacht? Viele Heiratswillige wählen den „Tag der Liebe“ aus rein symbolischen Gründen als Verlobungstag – mit ein Grund für diesen Trend sind sicherlich die sozialen Medien. Denn inzwischen teilen nahezu die Hälfte aller Brautpaare dieses Ereignis online, das geht aus der Online-Umfrage der WeddyPlace Hochzeitsstudie 2022 hervor. Sobald sich das beschwingte Gefühl über die anstehende Hochzeit nach einigen Wochen etwas gelegt hat, dreht sich bereits das Gedankenkarussell:

❤️ Wie möchten wir heiraten?

❤️ Wie groß wollen wir feiern?

❤️ Soll es eine kirchliche oder freie Trauung werden?

❤️ Was machen wir mit weiter entfernt wohnenden Freunden und Verwandten, die über Nacht bleiben wollen?

Egal, in welchem Stil sich Verliebte ihre Traumhochzeit vorstellen – ob romantisch, elegant oder urig gemütlich – auf Schloss Hohenkammer lassen sich die verschiedensten Hochzeitswünsche umsetzen. In 2024 sind noch vereinzelte Termine im Schloss frei, aber auch für 2025 und 2026 werden bereits Anfragen entgegengenommen.

Vielleicht ist die folgende Hochzeit auch etwas für Sie?

Für unsere Beispielhochzeit gehen wir von einer Hochzeitsgesellschaft von 70 Personen aus.

Bei der Zeremonie hat sich das Brautpaar für eine Freie Trauung entschieden. Hinzu kommen ein paar Hotelzimmer, denn ein Teil der Hochzeitsgesellschaft reist von weiter entfernt an und braucht eine Bleibe – auf Schloss Hohenkammer kein Problem, denn hier lassen sich Feiern und Schlafen an einem Ort kombinieren. Mit 168 Zimmern, davon 105 Einzel- und 63 Doppelzimmer, ist sogar genügend Platz für die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Aber bevor wir uns der Feier widmen, schauen wir uns die Planung im Vorfeld der Hochzeit nun einmal etwas genauer an.

Die Planung

1. Anfrage

Der Start jeder Hochzeitsplanung beginnt wie so oft mit der Anfrage. So verschieden die Paare sind, so unterschiedlich sind auch die entsprechenden Vorstellungen für den eigenen großen Tag. Um es dem künftigen Hochzeitspaar so einfach wie möglich zu machen und den unterschiedlichen Geschmäckern der Paare gerecht zu werden, hat das Hochzeitsteam auf Schloss Hohenkammer bereits spezielle Hochzeitsarrangements zusammengestellt. Diese unterscheiden sich dabei nach Gusto und Budget – ob es eine Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Winterhochzeit werden soll, spielt dabei kaum eine Rolle. In jedem Arrangement ist dabei der vorbereitete Wunschraum mit Außenbereich, die in weiß oder cremefarben gedeckten Tische, die mit Hussen versehenen Stühle, das 3-Gänge-Menü, die persönliche Betreuung der Vertrauensperson und vieles weitere mehr standardmäßig enthalten. Wer noch „mehr“ möchte, für den kommen die sogenannten „Juwelen“ zum Tragen: speziell entwickelte Bausteine, mit denen sich ganz individuelle Hochzeitsträume realisieren lassen. Und für ein paar dieser Juwelen hat sich unser fiktives Brautpaar entschieden, aber dazu später mehr.

Auf Basis der Informationen aus der ersten Anfrage wird intern im Hotel geprüft, welche Locations für die Hochzeitsgesellschaft infrage kommen, ob die gewünschten Zimmer verfügbar sind und wo die Trauung stattfinden könnte. Das Brautpaar wird dann vom Hochzeitsteam bzw. von seiner persönlichen Vertrauensperson – eine Fachkraft vom Eventteam, die sich vor, während und nach der Feier um alles kümmert – kontaktiert, um einen Termin für die gemeinsame Schlossführung zu vereinbaren. Hier haben die zukünftigen Eheleute dann die Möglichkeit, die verschiedenen Räume zu besichtigen, die das Schloss zur Verfügung hat. Ob der elegante Schloßsaal mit seiner stilvollen Architektur; das helle und freundliche Gutshof-Restaurant mit viel Platz; der Cotta-Saal in der ehemaligen Schlossbrauerei mit seinem imposanten Gewölbe: Egal, in welchem Stil der große Tag stattfinden soll – das Schloss Hohenkammer bietet mit seinen verschiedenen Räumen den optimalen Rahmen für die verschiedensten Hochzeitswünsche. Dabei sind der eigenen Kreativität auch keine Grenzen gesetzt, denn alle klassischen Räume lassen sich individuell gestalten und dem eigenen Hochzeitsmotto anpassen. Sollten Paare weiter weg wohnen und ihre Traumhochzeit in Hohenkammer feiern wollen, aber keine Möglichkeit haben an einer Schlossführung teilzunehmen, können sie dies auch digital bei der virtuellen Schlossführung tun.

Überblick über die verschiedenen Räume nach Personenzahl

Kapazität Kapazität bis 70 Personen Haslangkeller: perfekt fürs Brautverziehen Camers Schlossrestaurant: elegante Schlossatmosphäre bis 70 Personen Schloßsaal: herrschaftlicher Raum mit hohen Decken bis 70 Personen Cotta-Saal mit Bar: zeitloser Saal in der ehemaligen Schlossbrauerei bis 180 Personen Gutshof Restaurant mit Foyer und Gutshofplatz: großzügiger Raum mit hohen Decken und eindrucksvollen Leuchten. Der Gutshofplatz ist ideal für den Aperitif oder Sektempfang.

2. Essen

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Planung ist das Essen und das ist auch Abseits von Hochzeiten eine Reise wert. Denn viele der Bio-Zutaten kommen aus eigenem Anbau bzw. von der eigenen Viehzucht vom Gut Eichethof. Neben der Sicherstellung der benötigten Qualität ist dies auch ein entscheidender Aspekt zum Thema Nachhaltigkeit. Um sich von der Wertigkeit der Speisen überzeugen zu können, wird das zukünftige Brautpaar zu einem Probeessen ins Schloss eingeladen. Das Paar reist an diesem Abend kulinarisch durch die Gutshof-Restaurantküche, kann sich von der Qualität der Speisen, der schönen Anrichteweise, dem Geschmack und natürlich auch von dem freundlichen Servicepersonal überzeugen.

Viele Brautpaare entdecken hierbei Speisen und Komponenten, die es ihnen angetan haben und aus denen sie IHR Hochzeitsmenü zusammenstellen.

Darüber hinaus werden zu den unterschiedlichen Gängen korrespondierende Weine gereicht, welche ebenfalls für den Hochzeitstag ausgewählt werden können.

Und gesetzt dem Fall, dass ein Gericht noch nicht der Idealvorstellung des eigenen Hochzeitsmenüs entspricht, gibt es auch noch eine Bankettmappe, aus der sich das saisonale Wunschmenü zusammenstellen lässt. Ganz nach dem Hohenkammer-Prinzip: Wirklich keine Wünsche bleiben offen!

3. Hochzeitskonzept

Unser fiktives Brautpaar war ganz klassisch bei der Schlossführung und hat sich für eine Hochzeit im Schloss Hohenkammer entschieden. Für sie dreht sich das Gedankenkarussell nun schon deutlich langsamer, denn jetzt stehen bereits die ersten wichtigen Punkte fest. Als Arrangement hat sich unser Brautpaar für „Königlich feiern“ entschieden.

Darin ist bereits Folgendes enthalten:

❤️ Feierdauer von 11 Stunden im gewünschten Raum

❤️ Empfang

❤️ Kaffee und Kuchen

❤️ Essen

❤️ Party

❤️ Mitternachtsimbiss

Wie oben bereits erwähnt, hat sich unser Brautpaar für zwei zusätzliche Juwelen entschieden:

❤️ Freie Trauung

❤️ Brautverziehen

Damit unser Brautpaar die eigene Hochzeit voll und ganz genießen kann, haben sie zusätzlich überlegt, die Feier kurzerhand am Abend vorher starten zu lassen. Diese Idee lief ihnen bei der Hochzeitsrecherche über den Weg – in anderen Teilen der Welt ist ein Start am Abend zuvor durchaus schon üblich. Unser Brautpaar wollte diese Gelegenheit nutzen, um auch mit den weiter entfernt wohnenden und angereisten Freunden und Verwandten eine unbeschwerte Zeit verbringen zu können. Als sie bei ihrer persönlichen Vertrauensperson auf Schloss Hohenkammer nachfragten, ob dies auch für ihre Hochzeit möglich wäre, war dies problemlos umsetzbar.

Nun aber zu unserer Beispielhochzeit, die im Juni stattfindet und im Detail wie folgt aussieht:

Vorabend der Hochzeit:

❤️ Get-together

❤️Hochzeitstag

❤️ Getting ready

❤️ Fotoshooting/Paarshooting

❤️ Freie Trauung

❤️ Empfang mit Kaffee und Kuchen

❤️ Brautverziehen

❤️ Abendessen

❤️ Feier

❤️ Mitternachtsimbiss

Der Morgen danach:

❤️ Abschiedsfrühstück

Get-together

Nach mindestens einem Jahr Planung – mittlerweile liegt die Planungszeit für Hochzeiten aber durchaus schon bei eineinhalb oder zwei Jahren – geht es dann endlich los. Es ist ein schöner Nachmittag im Juni und der Teil der Hochzeitsgesellschaft, die von weiter weg anreist, kommt in Hohenkammer an. Nach dem Check-In im Hotel und dem Beziehen der Zimmer treffen sich die Gäste und unser Brautpaar. Nach einem gemeinsamen Rundgang auf dem idyllischen Schlossgelände gelangen sie wieder an den Hoteleingang. Hier haben sich auch bereits weitere Verwandte und Freunde eingefunden. Zusammen geht es dann in den



Haslangkeller. In urig-bayerische Atmosphäre und direktem Zugang zur Kegelbahn starten die Hochzeitfeierlichkeiten mit Getränken und Schmankerlbrettern ganz gemütlich.

Hochzeitstag

Unser Brautpaar hat durch das ungezwungene Beisammensein am Vorabend die Nervosität nahezu abgelegt und konnte in Ihrem Hochzeitszimmer gut schlafen. Für sie startet der Tag mit dem Buffet im Gutshof Restaurant: Nach einem frischen und reichhaltigen Frühstück, bei dem ebenfalls viele Lebensmittel vom eigenen Gut stammen, kann das Brautpaar gut gestärkt in diesen besonderen Tag starten.

Getting ready

Damit unser Brautpaar im Nachgang ihren großen Tag Revue passieren lassen kann und eine schöne Erinnerung hat, wird heutzutage das Fertigmachen des Paares mit Frisur, Make-up und Anziehen fotografisch oder videografisch begleitet. Bei dieser Reportage entstehen authentische Bilder, die im Nachgang der Hochzeit sicherlich für Schmunzeln oder Freudentränen sorgen werden.

Fotoshooting

. © SindiaBoldt

Sobald das Hochzeitspaar herausgeputzt ist, geht es zum Fotoshooting © SindiaBoldt

Sobald das Hochzeitspaar herausgeputzt ist, geht es zum Fotoshooting. Das Paar hat sich bewusst dafür entschieden, dieses bereits vor der eigentlichen Trauung und dem damit verbundenen Trubel durchzuführen. Ein weiterer Vorteil dieser Reihenfolge: Im Laufe des Tages hat das Brautpaar so mehr Zeit für die Gäste, die an diesem besonderen Tag im Leben der frisch Vermählten ihre Liebe feiern wollen.

Freie Trauung

. © Schloss Hohenkammer

Ein Drittel der befragten Brautpaare gab in der Hochzeitsstudie 2022 an, dass ihre Zeremonie eine „Freie“ sein soll. Auch unser fiktives Brautpaar will sich frei trauen lassen; allerdings entspricht eine Trauung auf einer Wiese nicht ihrem Geschmack. Sie haben sich deshalb für den stilvollen, modernen, mit Tageslicht durchfluteten Lichthof in kathedralenartiger Architektur entschieden, der ganzjährig buchbar ist. Auch hier zeigt sich wieder: Auf Schloss Hohenkammer ist für jedes Wetter und jeden Geschmack etwas vorhanden und auch eine Freie Trauung lässt sich dem eigenen Idealbild anpassen.

Überblick über die verschiedenen Plätze für eine Freie Trauung nach Personenzahl

Kapazität bis 100 Personen Lichthof: kathedralenartiger, heller Lichthof Mariengarten: an der Sonnenseite des Hotels und umgeben von einer alten Mauer bis 180 Personen Birkenwiese: romantische Wiese im idyllischen Schlosspark direkt am Schlossgraben

Empfang mit Kaffee und Kuchen

. © SindiaBoldt

Den Innenhof hat das Schlossteam bereits für den Empfang, Kaffee und Kuchen hergerichtet. © SindiaBoldt

Alternativ bieten sich der Cotta-Saal, ein zeitloser Saal in der ehemaligen Schlossbrauerei, oder das Gutshof Restaurant an. Die Freie Trauung unseres fiktiven Brautpaares fand im Lichthof statt, der mit seiner schlichten, stilvollen Art die Idee einer modernen Trauung perfekt in Szene setzte. Die Feierlichkeiten unseres Paares werden nach dem Ja-Wort im eleganten Schloßsaal sowie dem Innenhof des Schlosses fortgesetzt. Hier trifft sich die Hochzeitsgesellschaft im Anschluss an die freie Zeremonie um gemeinsam anzustoßen.

Den Innenhof hat das Schlossteam bereits für den Empfang, Kaffee und Kuchen hergerichtet. Hierbei kommen sowohl salzige als auch süße Gaumen voll und ganz auf ihre Kosten. Neben den verschiedenen Kuchen wird auch eine Auswahl an feinem Fingerfood gereicht.

Brautverziehen

Ein amüsanter Teil einer Hochzeit kann z.B. das Brautverziehen sein. Im Grunde genommen geht es darum, dass die Braut von einem Hochzeitsgast in einem unachtsamen Moment des Bräutigams aus dem Saal geführt wird und dieser sie dann suchen und auslösen muss. So viel zur Theorie, die auf Schloss Hohenkammer auch in die Praxis umgesetzt werden kann. Bei unserer Hochzeitsgesellschaft geht es dabei in den, bei einem Teil der Gäste bereits bekannten, Haslangkeller. Bei Getränken, Knabbereien und musikalischer Untermalung wird die Gesellschaft bereits jetzt zum Feiern angeregt.

Abendessen

Darauf folgt ein weiteres Highlight - im herrschaftlichen Schloßsaal sind die Tische bereits nach den Wünschen der frisch Vermählten gedeckt, hübsch geschmückt und laden zum Verweilen ein. Nun kommt auch das 3-Gänge-Menü auf den Tisch, welches bereits auf die Wahl der Gäste abgestimmt ist: Denn zehn Tage vor der Hochzeit hat das Brautpaar die während der Anmeldung abgefragten Essenswünsche an ihre persönliche Vertrauensperson weitergegeben. Hierbei standen neben Fleisch, Fisch oder Vegetarisch/Vegan auch etwaige Unverträglichkeiten oder Allergien im Fokus. So kann jeder Gast unbeschwert zulangen. Unser Brautpaar hat sich für folgende Menüvarianten entschieden:

Beispielmenü Vorspeise: Roh marinierter Lachs in Buttermilch-Gin-Sud, Dill, Romana-Salatherzen, Senfkaviar, Gurke und zweierlei von der Süßkartoffel Hauptgericht: Rosa gebratenes Rinderfilet, Pilzrahm, grüner Spargel, Kartoffelpüree und Ofentomaten

Oder

Loup de Mer, Chorizo-Sud, mediterranes Gemüse und Fregola Sarda

Oder

Kartoffelgnocchi in Kräuter-Veloutè mit Kürbisgemüse, Egerlingen, Babyspinat und Granatapfel Dessert: Schokoladentarte, Feige, Rotwein-Butter-Eis, Pistaziencreme

Zum leiblichen Wohl gehört neben dem Essen natürlich auch etwas zu trinken. Im gebuchten Paket sind zwei verschieden Weine, das eigene Schlosswasser, diverse Biere, Softgetränke und Saftschorlen sowie eine Runde Kaffeespezialitäten enthalten.

Noch bevor die großen Gäste verköstigt werden, wird den Kindern das Essen serviert. Ein Highlight für größere Kindergruppen: Ab acht Kindern werden die Speisen als kleines Buffet mit einer Auswahl an Leckereien aufgebaut, die alle Kinder lieben. Schließlich sollen sich nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Gäste rundum wohl fühlen.

Feier

Nach dem Essen wird gefeiert, wie es sich das Brautpaar erträumt hat. Währenddessen spielt ein Beamer mit Leinwand die besten und lustigsten Schnappschüsse der Neuvermählten in Dauerschleife ab. Der Service versorgt die Gesellschaft über die gesamte Dauer mit den gleichen Getränken wie auch zuvor.

Mitternachtsimbiss

Kurz bevor sich die Hochzeit dem Ende neigt, gibt es gegen Mitternacht noch einen kleinen Imbiss. Unser Paar hat sich hier für eine würzige Gulaschsuppe entschieden. Eine gute halbe Stunde später endet die Traumhochzeit unseres fiktiven Paares, welches sich bewusst gegen eine Verlängerung entschieden hat.

Der Morgen danach

Abschiedsfrühstück

Nach einem tollen Hochzeitstag rundet das gemeinsame Abschiedsfrühstück die Feier perfekt ab. Im Anschluss an das Frühstück endet eine Hochzeit der besonderen Art an einem besonderen Ort, der keine Wünsche offenlässt und zu einer unvergesslichen Erinnerung wird.

