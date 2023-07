Feuerwehren im Einsatz: Anhaltende Trockenheit sorgt für Brände auf den Feldern

Bei Erntearbeiten ging am Samstagabend ein Mähdrescher in Margarethenried in Flammen auf.

„Heißes“ Wochenende

Die anhaltende Trockenheit bereitet den Landwirten und Feuerwehren immer mehr Sorgen – und sorgt für zahlreiche Einsätze. Die Landkreis-Feuerwehren mussten mehrmals zu Flächenbränden ausrücken.

Landkreis – Die Zahl der Flächenbrände nimmt zu. Grund ist die anhaltende Trockenheit. In den vergangenen Tagen mussten die Landkreis-Feuerwehren mehrmals ausrücken..

Landwirte halfen beim Brand in Inkofen mit

So stand etwa am Samstag gegen 13.30 Uhr ein Getreidefeld hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Inkofen in Flammen. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte breitete sich das Feuer mit meterhohen Flammen aufgrund des Windes schnell aus und griff auf ein anliegendes Feld und eine Hecke über“, teilt die Kreisbrandinspektion Freising mit. Mit Unterstützung der Landwirte gelang es den Feuerwehren aus Inkofen, Zolling und Au, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Zum Einsatz kamen hier auch die neuen Rollcontainer „Waldbrand“ – laut Kreisbrandinspektion eine „wertvolle Investition“.

+ Ein Getreidefeld stand am Donnerstag in Sixt in Flammen. Der Wind sorgte für ein schnelles Ausbreiten des Feuers. © Kreisbrandinspektion Freising

Starker Wind bereitet große Probleme

Rund 100 Einsatzkräfte waren bereits am Donnerstagnachmittag ausgerückt, um ein 3,5 Hektar großes Getreidefeld in Sixt (Hörgertshausen) zu löschen. Auch hier breitete sich das Feuer aufgrund des starken Winds schnell aus und drohte, auf ein benachbartes Feld sowie die umliegende Vegetation überzugreifen. Und auch bei diesem Einsatz war – neben den Feuerwehren Hörgertshausen, Mauern, Nandlstadt und Au – ein Landwirt gefordert: Er zog mit einem Pflug eine Schneise um das Feld. Nach rund 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. „Die abgebrannte Fläche wurde noch durch die Landwirte gewässert und anschließend umgeackert“, teilt die Kreisbrandinspektion mit.

Häcksler in Flammen: Betreiber reagiert gut

Bei Holzarbeiten geriet am Samstag auf dem Gelände einer Firma in Seysdorf (Markt Au) ein in einer Lagerhalle abgestellter Häcksler in Brand. „Durch das schnelle Eingreifen des Betreibers konnte der Brand der Lagerhalle noch verhindert werden. Geistesgegenwärtig zog er die brennende Maschine ins Freie und verständigte die Feuerwehr“, heißt es im Einsatzbericht der Kreisbrandinspektion. Und weiter: „Die Wehren aus Günzenhausen und Au löschten den in Vollbrand stehenden Häcksler unter Atemschutz ab, gruben den Hackschnitzelhaufen mit Hilfe eines Baggers um und löschten vorhandene Glutnester ab. Ebenfalls wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle kontrolliert – glücklicherweise ohne Feststellung.“ Zwei Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

+ Ein Häcksler fing bei Holzarbeiten auf dem Gelände einer Firma in Seysdorf zu brennen an. © Hel

Mähdrescher brannte lichterloh

In Margarethenried (Hörgertshausen) ging am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Mähdrescher bei Erntearbeiten in Flammen auf. Laut Kreisbrandinspektion blieben „Löschversuche des Fahrers ohne Erfolg“: Als die Feuerwehren aus Margarethenried, Sielstetten und Hörgertshausen eintrafen, stand die Erntemaschine in Vollbrand. „Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren konnte ein größerer Flächenbrand verhindert werden, der Mähdrescher brannte jedoch beinahe vollständig aus.“

Wertvolle Zusammenarbeit

Wie wertvoll und wichtig die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Landwirten ist, hat sich in den vergangenen Tagen mehrfach gezeigt – und die gemeinsamen Übungen im vergangenen haben sich ausgezahlt. Größerer Schaden konnte verhindert werden.

