Hörgertshausens Gemeindechef über die Turnhallen-Sanierung, das Kinderhaus und Dörfer ohne Wirtshaus

Bürgerversammlung nach langer Corona-Pause

Von Nico Bauer schließen

Fast drei Jahre gab es wegen Corona keine Bürgerversammlung mehr in Hörgertshausen – und deshalb hatte Bürgermeister Michael Hobmaier eine Menge zu berichten.

Hörgertshausen - Der Rathauschef konnte berichten, dass der Gemeinderat sparsam gewirtschaftet hat und man aktuell 3,8 Millionen Euro Rücklagen habe. Deshalb könne man mit dem Gesamthaushalt von 9,7 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt 4,4 Mio., Vermögenshaushalt 5,2 Mio.) auch gut wirtschaften. Die Schlüsselzuweisung von 700 000 Euro zeigt, dass Hörgertshausen zu den Kommunen gehört, die sparsam mit ihrem Geld umgehen müssen.

Das Geld braucht die Gemeinde für das laufende Projekt Turnhallensanierung. „Das ist ein für mich sehr ärgerliches Thema“, sagte Hobmaier, der eigentlich nur den Teil der Grundschule auf den neuesten Stand bringen wollte und dann die eingereichten Unterlagen für die Förderung von der Regierung zurückbekam. Die Gemeinde musste seit Jahren anstehende Brandschutzsanierungen mit realisieren und daraus wuchs ein Millionenprojekt mit 1,7 Millionen Euro förderfähiger Kosten. Immerhin: Hobmaier bekam 906 000 Euro an Zuschuss bereits zugesichert und erklärte, dass die Gemeinde selbst rund eine Millionen Euro ausgeben muss. So eine große Maßnahme war nicht geplant, ist aber alternativlos. Hobmaier machte deutlich, dass man bei einem Ersatzbau eine Dreifachturnhalle errichten müsste und die Kosten dann in ganz anderen Bereichen liegen.

Kinderhaus Wuselwiese unter gemeindlicher Trägerschaft

Neben der Grundschule mit 72 Kindern hat die Gemeinde nun auch unter eigener Trägerschaft das Kinderhaus Wuselwiese. Michael Hobmaier bestätigte noch einmal, dass man mit dem bisherigen Träger, den Johannitern, zufrieden war und nun in seinen Augen alles wieder besser laufe. In zwei Krippengruppen, zwei Kindergarten-Regelgruppen, zwei integrativen Kindergartengruppen und einer Hortgruppe werden derzeit 112 Buben und Mädchen betreut. Im September, zum neuen Kindergartenjahr, rechnet der Bürgermeister mit einer Steigerung auf 120 Kinder. Im Herbst soll dann auch die neu eingerichtete Waldgruppe den Betrieb aufnehmen. „Wir bekommen für das Kinderhaus sogar ohne Suche neue Bewerbungen“, berichtete der Rathauschef und wertete das als Zeichen für den guten Ruf und das gute Klima der gemeindlichen Einrichtung.

Die Hoffnungen ruhen nun auf „Sepp’s Treff im Soller“

Eine besondere Aufgabe während der Pandemie war die Suche nach einem neuen Wirt für das Gasthaus Soller. Nach 23 Jahren hatte Iveta Lehmann gekündigt und der Bürgermeister sah eine große Gefahr der Verödung, wenn die Ortschaft das Wirtshaus und den Veranstaltungssaal verlieren würde. Er zeigte sich sehr glücklich, dass man mit Sepp Off nun einen bekannten Gastronomen gewinnen konnte. Für die Neueröffnung von „Sepp’s Treff im Soller“ musste mit neuen Genehmigungen im großen Stil umgebaut werden. Die Gemeinde beteiligte sich mit 200 000 Euro an notwendigen Bauarbeiten und auch der Wirt investierte mit. Das stimmt den Bürgermeister zuversichtlich, dass man auch hier eine langfristige Lösung habe. „Ein Dorf ohne Gastwirtschaft und Versammlungsmöglichkeit hat ein Problem“, sagte Michael Hobmaier.

+ Hatte viel zu erzählen: Bürgermeister Hobmaier. © Bauer

In dem Zusammenhang rief er die knapp 2000 Einwohner mit Erstwohnsitz in der Gemeinde Hörgertshausen auf, nach zwei schweren Jahren den örtlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Die Vereine seien, was ihre Zukunft betrifft, darauf angewiesen, dass sie Unterstützung bekommen und sich Bürger auch ehrenamtlich engagieren. „Mittlerweile ist da jeder Verein betroffen“, sagte Hobmaier.