CSU-Minister Herrmann wehrt sich gegen Trinkwasser-Vorwürfe: „Billige polemische Stimmungsmache“

Teilen

Um die Versorgung mit Trinkwasser in Bayern wird auf politischer Ebene derzeit heftig gestritten. © Oliver Berg/dpa

Staatsminister Florian Herrmann kontert der Kritik von Hörgertshausens Bürgermeister Michael Hobmaier. Dieser sieht Bayerns Trinkwasserversorgung in Gefahr.

Hörgertshausen – „Hanebüchenen Unsinn verbreitet Herr Bürgermeister Michael Hobmaier, wenn er wild zusam-menfantasierte Dinge über Wasserschutz und Wasserversorgung zum Besten gibt und behauptet, ,die CSU‘ bzw. ,die CSU-Regierung‘ wollen im Zusammenhang mit der Neufassung des Landesentwicklungsprogramms ,den Trinkwasserschutz aufweichen‘. Das Gegenteil ist richtig.“ Mit diesen markigen Worten beginnt eine Stellungnahme von CSU-Staatsminister Florian Herrmann – als Reaktion auf entsprechende Äußerungen von Hörgertshausens Ortschef und Vorsitzenden des dortigen Wasserzweckverbands Michael Hobmaier. Dieser hatte im Freisinger Tagblatt in drastischem Ton davor gewarnt, dass eine CSU-Initiative die Versorgung mit Trinkwasser im Freistaat gefährde. Und ist inzwischen mit seiner Kritik nicht allein (siehe letzter Absatz).

Michael Hobmaier (FW) sieht die Versorgung Bayerns mit Trinkwasser in Gefahr. © Christian Schranner/privat

Wie Herrmann in seinem Schreiben ausführt, nehme bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) „der Schutz des Wassers einen sehr großen Stellenwert ein“. Die Änderungen und Ergänzungen im Kapitel 7.2 Wasserwirtschaft würden einen deutlichen Schwerpunkt der Änderungen des LEP im Vergleich zur aktuellen Version bilden. „Die Änderungen, die die Regierungsfraktionen – also auch die Freien Wähler, denen Herr Hobmaier selbst angehört – in das Verfahren eingebracht haben, sind das Ergebnis einer gesellschaftlichen Diskussion und stellen einen Kompromiss der verschiedenen Interessenlagen dar.“ Sie würden weder die eine noch die andere Maximalforderung umsetzen. Herrmann: „Auch stellen die von ihm genannten Änderungsanträge den Schutz des Wassers in keiner Weise in Frage.“

Florian Herrmann (CSU) spricht von „frei erfundenen Horrorszenarien“ Michael Hobmaiers. © Matthias Balk/dpa

Die Änderungsanträge erfolgten laut dem Staatsminister ausschließlich vor dem Hintergrund einer notwendigen Klarstellung hinsichtlich der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung und des Umbaus der Energieversorgung, zum Beispiel im Bereich der Geothermie. „Die drei Änderungsanträge stellen klar, dass 1. Grundwasser insbesondere der Trinkwasserversorgung dienen soll, 2. Tiefengrundwasser besonders geschont werden soll und 3. bedeutende, durch Wasserschutzgebiete oder Vorranggebiete geschützte Trinkwasservorkommen für die zukünftige Nutzung erhalten bleiben sollen.“

Auch Betriebe und Landwirtschaft „dienen der Grundversorgung“

Zu beachten sei laut Florian Herrmann aber, dass „neben der unbestritten sehr wichtigen, leitungsgebundenen Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser auch die leitungsunabhängige Getränke- und Lebensmittelwirtschaft sowie die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen dieser Grundversorgung dient“. Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sei ein komplexes und ernstes Thema, bei dem gerade in Zeiten des Klimawandels und der knapperen Wasserressourcen zahlreiche Zielkonflikte aufzulösen seien. „Die langfristige Sicherstellung des Wasserschutzes und der Wasserversorgung für ganz Bayern hat für uns höchste Priorität!“, so Herrmann in der Stellungnahme. Dies sei eine Generationenaufgabe. „Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Gleichzeitig setzen Starkregen und Sturzfluten unseren Siedlungsflächen und der Landwirtschaft zu.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Diese Problemlage habe die Bayerische Staatsregierung erkannt und daher die bestehenden Regelungen des LEP aktualisiert, „sodass zukunftsweisenden, raumplanerisch relevanten Themen wie Klima-, Wasser- und Landwirtschaftsschutz wortwörtlich mehr Raum gegeben wird“.

Herrmann: „Geradezu verantwortungslos“

Zum Abschluss des Schreibens, das auch vom Fraktionsvorsitzenden der CSU-Kreistagsfraktion, Manuel Mück, sowie dem Geschäftsführer der CSU-Kreistagsfraktion, Gregor Wild, mitunterzeichnet wurde, richtet Florian Herrmann noch einmal einen Rüffel in Richtung des Hörgertshausener Bürgermeisters und Wasserzweckverbandschefs: „Plumpe Emotionalisierung und billige polemische Stimmungsmache durch frei erfundene Horrorszenarien im Stile Hobmaiers werden dem nicht gerecht. Sie sind geradezu verantwortungslos!“

Michael Hobmaier ist allerdings bei Weitem nicht der einzige Wasser-Beauftragte, der vor dem Ansinnen der Regierung warnt: Die Anträge von CSU und Freien Wählern versetzen auch andere kommunale Fachkräfte in Alarmbereitschaft - wie etwa Franz Rauch. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd und stellvertretende Vorsitzende des Verbands kommunaler Unternehmen in Bayern bezeichnet die möglichen Folgen der Anträge als „Katastrophe“. Sie würden die ortsnahe Wasserversorgung in Bayern gefährden.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.