„frickeln4dkms“: Heimwerker wollen bei Benefiz-Event aus alten Dachbalken Designerstücke erschaffen

Von: Andreas Beschorner

Heimwerker, Tüftler und Organisator: David König aus Hörgertshausen lädt am Samstag, 17. Juni, zu einer speziellen Benefiz-Aktion zugunsten der DKMS ein. Dabei wollen er und Gleichgesinnte aus alten Dachbalken Holz-Designerstücke erstellen - und im Nachgang versteigern. © privat

Aus alten Dachbalken Spendengelder erlösen: Der Hörgertshausener Heimwerker David König plant diesen Samstag eine außergewöhnliche Aktion. Wir stellen sie vor.

Hörgertshausen – „frickeln4dkms“ klingt komisch, ist aber so: Unter diesem Namen veranstaltet David König aus und in Hörgertshausen ein ganz besonderes Spendenevent: Influencer aus der bayerischen Heimwerkerszene werden sich am Samstag, 17. Juni, bei ihm daheim (Bürgermeister-Heimbrand-Straße 10) treffen und aus rund 100 Jahre alten Dachbalken, die die Firma Sergl gestiftet hat, je Werkstücke bauen, die dann im Anschluss zu Gunsten der DKMS versteigert werden. Das Freisinger Tagblatt wollte es im Vorfeld genauer wissen und hat bei David König nachgefragt.

Freisinger Tagblatt: Herr König, eingeladen sind Influencer der Heimwerkerszene. Wie sind Ihre Verbindungen zu der Szene? Sind Sie selbst Influencer?

David König: Es gibt eine etablierte Heimwerker-Community, die vor allem via Instagram vernetzt ist. Die bayerischen „Maker“ haben sich im letzten Jahr dann unter dem Titel „Boarisch Maker“ zusammengetan, um gemeinsame Aktionen wie diese durchzuführen. Mich selbst mit rund 1100 Followern würde ich aber noch nicht als Influencer bezeichnen. Ich selber bin seit drei Jahren Teil dieser Community und auf Instagram unter dem Namen frickeldave.de aktiv, unter dem ich Projekte im Holz-, Epoxid- und 3D-Druck-Bereich veröffentliche. Zudem betreibe ich meine Website frickeldave.de, die einen Schwerpunkt auf das Thema Holzverarbeitung legt.

Sind die Eingeladenen Spezialisten für bestimmte Arbeiten und Werkstoffe? Oder sind das Allrounder?

Die Leute, die kommen, sind vor allem spezialisiert auf die Verarbeitung von Holz. Manche machen noch 3D-Druck, beschäftigen sich mit dem Schneiden und Gravieren mit Lasern. Zehn bis 15 von ihnen werden wohl kommen.

Glossar Das Wort „frickeln“ bedeutet laut Duden so viel wie „sich an einer relativ kleinteiligen Sache, die man verbessern, um- oder ausbauen möchte, handwerklich oder technisch betätigen“. Die „Deutsche Knochenmarkspenderdatei“, eine Tübinger Organisation, tritt inzwischen nur noch unter ihrer Abkürzung DKMS auf. Ihr Fokus liegt auf der Registrierung von Stammzellspendern – mit dem Ziel, weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzelltransplantation eine Heilung zu ermöglichen. Wer sich selbst als Stammzellenspender registrieren möchte, findet alles Wissenswerte online auf www.dkms.de.

Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch ein begnadeter Heimwerker sind. Seit wann? Und welchen Beruf üben Sie aus?

Ich beschäftige mich seit meinem Hausbau im Jahr 2016 in Hörgertshausen mit der Heimwerkerei. Angefangen hat alles mit einer Gartenhütte, die ich nur zum Lagern von Materialien gebaut habe und die sich im Laufe der Zeit zu einer gut ausgestatteten Holzwerkstatt gemausert hat. Neben Holz interessiert mich nahezu alles aus der Do-it-yourself-Szene. Ob Beton, 3D-Druck, Epoxidharz gießen – ich kann mich da für jedes Thema begeistern. Beruflich bin ich in der IT tätig. Auch die IT ist trotz über 20 Jahren Berufstätigkeit immer noch ein Hobby für mich und findet sich auch in vielen meiner Projekte wieder. So sind meine Lieblingsprojekte die, in denen sich alle Fähigkeiten und Materialien zu einem vereinen.

Wie kam es zu der Spende der Dachbalken durch die Firma Sergl?

Eigentlich durch Zufall. Ich bin dort vorbeigefahren, habe einen Haufen von drei alten Dachstühlen gesehen und habe mir gedacht, die sind zu schade zum Häckseln. Also habe ich gefragt, ob ich ein paar der Dachbalken haben kann, und mir die schönsten Teile aus dem Haufen rausgezogen und ausprobiert, wie gut die sich verarbeiten lassen. Als dann die Idee eines Spendenevents aufkam, haben wir gedacht, dass es doch cool wäre, dass in jedem Werkstück, das wir erstellen, ein Teil eines solchen alten Dachbalkens stecken sollte. Sozusagen gleichermaßen als Herausforderung für die Maker und als Teil mit Geschichte.

Von wann bis wann wird denn am 17. Juni gefrickelt?

Wir werden so gegen 10 Uhr starten und, denke ich, ab 18 Uhr in den gemütlichen Teil übergehen.

Und wo wird gefrickelt? Bringen die Handwerker ihre Werkzeuge selbst mit?

Stattfinden wird das Ganze bei mir zu Hause. Meine Werkstatt und mein eigenes Werkzeug stehen zur Verfügung, aber natürlich werden auch die Maker ihre Werkzeuge mitbringen.

Wie kamen Sie auf diese Idee? Und wieso gehen die Spenden an die DKMS?

Vor einiger Zeit habe ich an der ebenfalls via Instagram organisierten ZLH Challenge teilgenommen. Dort haben Maker – jeder in der eigenen Werkstatt – gearbeitet und die Arbeiten dann an den Organisator gesendet. Leider wird dieses Event erstmal nicht mehr stattfinden. Daher kam mir die Idee, das doch selber zu organisieren. Ich mag aber auch den persönlichen Austausch und Kontakt, daher wird es ein Vor-Ort-Event sein. Die anschließende Versteigerung läuft dann online. Die Wahl auf die DKMS fiel aus mehreren Gründen. Zum einen hat sich das Marketing der DKMS von vorneherein sehr aktiv beteiligt, zum anderen sind wir dort sicher, dass das Geld gut angelegt ist. Last but not least habe ich mich selber als Spender vor einiger Zeit registriert. Ich finde es eine tolle Sache, dass dort jeder mit wenig Mühe viel helfen kann. Die Registrierung ist kostenlos und heutzutage ist die Entnahme des Knochenmarks – sollte man als Spender in Frage kommen – sehr viel einfacher und schmerzloser als früher.

Gut zu wissen Die Benefiz-Aktion „frickeln4dkms“ findet am 17. Juni ab 10 Uhr in Hörgertshausen statt. Die Eventseite frickeldave.de/frickeln4dkms wird regelmäßig aktualisiert und auch die Vorstellung der Werkstücke sowie die Links zur Versteigerung werden dort platziert werden. Parallel können Interessierte auch auf der Plattform Instagram unter dem Hashtag #frickeln4dkms dem Event folgen.

