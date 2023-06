Heimwerker mit Herz: „Frickel-Challenge“ in Hörgertshausen erzeugt spannende Werke und viele Spenden

Teilen

Rund um das Haus an der Bürgermeister-Heimbrand-Straße herrschte reger Betrieb. Zahlreiche Heimwerker waren nach Hörgertshausen zu David König gekommen und legten sich für seine Challenge „frickeln4dkms“ ins Zeug. © Fischer

Heimwerken nennt sich neudeutsch „Frickeln“. Wie eine Frickel-Challenge in Hörgertshausen jetzt bewies, kann das nicht nur kreativ, sondern auch karitativ sein.

Hörgertshausen – Auf dem Grundstück von „Frickeldave“, mit bürgerlichem Namen David König (44), war am vergangenen Samstag schwer was geboten. Knapp 20 begeisterte „Frickler“ werkelten in seinem Hörgertshausener Vorgarten, was das Zeug hielt. Sie hatten sich auf einen Internet-Aufruf hin an der Bürgermeister-Heimbrand-Straße eingefunden, um an einem Heimwerker-Benefiz-Event zugunsten der Blutkrebshilfsorganisation DKMS teilzunehmen. Titel: „frickeln4dkms“.

Der Initiator: „Frickeldave“ alias David König hatte zur Benefizaktion in sein Hörgertshausener Heim geladen. © Fischer

Es wurde wie wild gesägt, gefräst, geschliffen und gehobelt. Feiner Staub lag in der Luft und es roch nach angekokeltem, alten Holz. Kein Wunder, denn das, was hier nach allen Regeln der Kunst bearbeitet wurde, waren Jahrhunderte alte Dachbalken, aus denen zusehends Designer-Stücke entstanden. Unikate, die später im Netz, genauer gesagt auf eBay versteigert werden, wie König verriet. Er geht von „einem vierstelligen Betrag“ aus. „Die Versteigerung dürfte in einem Monat abgeschlossen sein“, sagte der Heimwerker in einer ruhigen Minute. Viele gab es davon an diesem Tag nicht.

Eine Figur ließ dieser Heimwerker aus dem alten Dachbalken entstehen. © Fischer

Denn, was König mit seiner Idee losgetreten hat, das konnte sich sehen lassen. Zum einen im Netz, wo die Challenge den ganzen Tag über live übertragen wurde, zum anderen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die keine Müdigkeit vorschützten. Denn: Alles sollte möglichst bis zum Abend fertig sein. Es herrschte rege Betriebsamkeit und eine tolle Atmosphäre. Man konnte an allen Ecken und Enden spüren, dass die Arbeit Spaß machte. Hier nahm eine Skulptur mehr und mehr Gestalt an, dort entstanden aber auch ganz profane Dinge wie Lampen oder eine Stele, die als „Glas- und Flaschenregal“ daherkam.

Sogar eine Gitarre wurde live hergestellt

Nicht zu vergessen eine E-Gitarre. Eine, die hinterher sogar Töne von sich gab – und zwar nicht zu knapp. Denn Frickler Josef Lauterkorn aus dem mittelfränkischen Thalmässing ist seines Zeichens nicht nur gelernter Schreiner, sondern auch Gitarrist. Was lag da näher, als aus einem der historischen Dachbalken eine Stromgitarre zu machen? Gesagt, getan: Lauterkorn hatte alles am Start, was es an Elektrik, an Kabeln und Knöpfen brauchte. So gegen vier Uhr nachmittags war das Werk vollbracht. Noch schnell den Verstärker aus dem Auto geholt, angestöpselt und schon folgte die Probe auf´s Exempel. Der Gitarrist entlockte seinem neuen Prachtstück prompt die ersten Riffs und Licks. Damit nicht genug: Er hat den ganzen Abend über damit gespielt. Bei einem gemütlichen Beisammensein, das noch ziemlich lange ging.

Eine E-Gitarre zauberte Josef Lauterkorn aus dem Altholz – und spielte sie dann auch. © Fischer

Auch die anderen Werkstücke waren da längst fertig. Alles erstrahlte in neuem Glanz. Ein voller Erfolg für den „Frickel-König“. Wenngleich es auch anstrengend war. „Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie krass das wird, wenn die hier alle zusammen werkeln“, sagte David König über den großen Andrang. Eines der Teams war sogar mit einem zur mobilen Werkstatt umgebauten Landrover gekommen. Das Geld, das durch den Verkauf der Objekte zusammenkommt, geht übrigens auf ein Sammel-Paypal-Konto. Die zugehörige Adresse lautet: paypal.me/frickeln4dkms. Man muss nichts kaufen – wer will, kann König zufolge auch gerne einfach so spenden. Der Verkauf der Designer-Stücke ist den „Makern“ überlassen.

Die ersten vier Objekte sind schon vergriffen. „Wir sind aktuell bei 1100 Euro Spendengeldern“, teilte König Mitte der Woche mit. Tendenz steigend. Denn: Insgesamt sind 15 Werkstücke entstanden.

Alexander Fischer

Gut zu wissen Mehr Infos über die Benefizaktion gibt es online auf frickeldave.de/frickeln4dkms.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.