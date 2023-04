Nach scharfer Kritik wegen Wasser-Anträgen: Bürgermeister fordert Entschuldigung von Staatsminister Herrmann

Von: Nico Bauer

Michael Hobmaier vermisst eine Entschuldigung. © Bauer

In der Diskussion um die Zukunft des Wassers hat Staatsminister Florian Herrmann den Hörgertshausener Bürgermeister massiv kritisiert. Der fordert nun eine Entschuldigung.

Hörgertshausen – Michael Hobmaier ist zwar „nur“ Bürgermeister von Hörgertshausen, aber nach den schweren Vorwürfen des Staatskanzlei-Chefs Florian Herrmann (CSU) in der Diskussion um die Zukunft des Wassers stehen weitere Bürgermeister des Landkreises an seiner Seite. Der parteilose Gemeindechef verwehrte sich in einer großen Runde mit fünf Bürgermeistern und Bezirkstagsmitglied Rainer Schneider sowie Alexander Wüstinger, Geschäftsführer der Hörgertshausener Wasserversorgungsgruppe, gegen die Vorwürfe des Staatskanzlei-Chefs.

„Kann nicht verstehen, warum mich Herr Dr. Herrmann verunglimpft hat“

Hobmaier kam gleich direkt zur Sache: „Ich kann es nicht verstehen, warum mich Herr Dr. Herrmann in der Presse durch Aussagen wie ‚Verbreitung hanebüchenen Unsinns, polemische Stimmungsmache durch frei erfundene Horrorszenarien, plumpe Emotionalisierung’ verunglimpft hat.“ Und: „Ich vermisse bislang eine persönliche Entschuldigung.“

Er betonte noch einmal, dass er in seiner Funktion als Vorsitzender eines Wasserzweckverbands das Recht habe, „mit sachlichen Gründen“ seine Argumente vorzutragen. Er hatte Bedenken geäußert, dass die auf CSU-Initiative entstandenen Anträge zum Landesentwicklungsplan den Trinkwasserschutz aufgeweicht hätten. Unter anderem hätte Grundwasser auch für Lebensmittel- und Getränkehersteller priorisiert werden sollen.

Unterstützung von etlichen Bürgermeistern

Hobmaier bekam Unterstützung vom Gemeindetag, etlichen Bürgermeistern und anderen Wasserversorgern im Landkreis. Das unterstrich dann auch Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier, der 2. Vorsitzender der Kreisgruppe des Gemeindetags ist: „Michael Hobmaier hat seine Argumente sachlich formuliert. Dieser Angriff ist ein Tabubruch sowie ein Angriff auf alle 24 Bürgermeister des Landkreises.“ Rainer Schneider, Fraktionsvorsitzender der FW im Kreistag, kritisierte scharf, dass der CSU-Fraktionssprecher im Kreistag, Manuel Mück, und der aus Hörgertshausen kommende Geschäftsführer der CSU-Kreistagsfraktion, Gregor Wild, das Schreiben von Herrmann („Er schrieb da als Staatsminister“) mit unterzeichneten.

Man gehe so gegen einen Kollegen aus dem Kreistag vor, obwohl dieser in anderer Funktion geschrieben und das Thema nichts mit dem Landkreis zu tun hatte. „So geht es nicht“, sagte Schneider und betonte, so etwas in seiner langen Zeit als Kommunalpolitiker noch nicht erlebt zu haben.

Nach Markus Söders Entscheidung, die strittigen Anträge wieder einzukassieren, stehe der Staatsminister nun schlecht da, wie Schneider betont: „Der Ministerpräsident hat mit Vernunft gehandelt. Wenn man weiß, wie eng der Ministerpräsident und Florian Herrmann zusammen sind, dann weiß man auch, was das für eine Watsch’n ist.“

