Hobby-Pilot lobt 100 Euro Belohnung aus: Modellflieger bei Hörgertshausen vom Winde verweht

Von: Armin Forster

In diesem Bereich bei Hörgertshausen vermutet Michael Ecker seinen abgestürzten Modellflieger. Ganz sicher ist er sich aber wegen des starken Winds nicht. © privat/Google Maps

Stundenlang bastelt Michael Ecker an einem Modellflieger. Doch beim Jungfernflug wird der Pilot von einer Windböe überrascht. Ein Suchaufruf soll nun helfen.

Hörgertshausen – Die Sache mit dem Sticker wurmt Michael Ecker besonders: „Das hab ich mir jetzt geschworen, dass ich beim nächsten Mal einen Aufkleber mit meinem Namen dranmache!“ Im aktuellen Fall ist es dafür zu spät. Aber vielleicht wird ja sein Suchaufruf ein Erfolg.

Bei Jungfernflug: Sturm bläst Modellflieger in Hörgertshausen davon

Rückblick: Es ist Samstag vergangener Woche, als sich der 36-Jährige aus Abens (Markt Au) zu seinem Bekannten nach Hörgertshausen aufmacht. Gemeinsam wollen sie den neuesten Modellflieger testen, an dessen Bauset Michael Ecker bestimmt 25 Stunden herumgetüftelt hat. Nun hält er den Multiplex FunWing in Händen, auf dessen selbst zusammengelötete Elektronik im Inneren er besonders stolz ist. Die beiden Männer stehen im Südwesten Hörgertshausens, aktivieren die Fernsteuerung – und lassen den Modellflieger in die Luft steigen.

Baut und steuert für sein Leben gern Modellflieger: Michael Ecker – hier mit einem anderen Exemplar. © privat

Für einige Momente herrscht Freude bei Michael Ecker, sein Werk funktioniert und er lässt es höher steigen. Doch als der FunWing die Spitzen einer Baumgruppe weiter Richtung Himmel passiert, werden seine orange-weißen Flügel von einer kräftigen Windböe erfasst, die vom Boden aus nicht vorhersehbar war. Ecker hantiert noch verzweifelt an seinen Joysticks und Reglern – zu spät: Wortwörtlich in Windeseile wird sein Flieger davongetragen, bis er ihn schließlich auf Höhe der Abschleppfirma Adam komplett aus den Augen verliert. Die zwei Freunde steigen noch ins Auto und durchkämmen zwei Stunden die Gegend, dann brechen sie ab.

Hobby mit Herzblut: Ecker baut seit 15 Jahren Modellflieger

Der Frust über den Verlust ist groß bei Michael Ecker, wie er erzählt: „In den Modellfliegern steckt nicht nur einiges Geld, sondern auch enorm viel Herzblut drin.“ Das Hobby fessle ihn schon seit gut 15 Jahren. Abgesehen vom Bauen und Fliegen mache auch „die kleine Community“ in der Auer Region Spaß, wo man sich unter Gleichgesinnten austausche. Daheim im Keller habe er inzwischen „einen vollen Hangar stehen“, sagt er und lacht.

Trotzdem: Ganz aufgeben will Michael Ecker die Suche noch nicht. „Ich bin ein bisschen rumgefahren und hab’ in den Dörfern und an Bushaltestellen Zettel aufgehängt“, sagt er. Über seine Frau Julia hat er den Suchaufruf außerdem auch in der lokalen Facebook-Gruppe „Hörgertshausen/M“ veröffentlicht. In Mundart schreibt er dort: „Weil da Sturm so stark war, woas i leider ned genau wo mei Fliaga nunter ganga is.“

Auszug aus der Suchanzeige: So sieht der Multiplex FunWing aus, der Michael Ecker bei stürmischem Wetter davongeflogen ist. © privat

100 Euro Belohnung für verlorenen Modellflieger ausgelobt

Das Styropor-Konstrukt mit einer Spannweite von 1,16 Metern wiege gerade einmal 500 Gramm, erklärt Ecker. „Der kann einen Kilometer weiter abgestürzt sein, vielleicht waren es aber auch fünf.“ Der Wind habe am Samstag grob in östliche Richtung geweht. Vielleicht, so hofft der Abenser, stoßen ja Spaziergänger auf seinen Flieger. „Da sind viele Wälder, Wiesen und Acker in dem Gebiet.“ Der FunWing könne aber auch in einem Garten gelandet sein. Um die Wahrscheinlichkeit eines Wiedersehens zu erhöhen, hat der 36-Jährige auch eine Belohnung ausgelobt, die er auch in seine Suchanzeige geschrieben hat: „Der ehrliche Finder soi mit 100 Euro belohnt werdn.“

Kontakt zum Besitzer

Wer den vermissten Modellflieger findet oder gesichtet hat, kann sich unter der Telefonnummer (0151) 23290988 bei seinem Besitzer Michael Ecker melden.

