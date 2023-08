Umbau mit Pfiff: Ein Haus in Holzhäuseln, das Zeichen setzte

Von: Nico Bauer

Umbau mit Pfiff: das lokale Projekt von Gregor Wild im Ort Holzhäuseln bei Hörgertshausen. © Nico Bauer

Mit einer Wanderausstellung zeigt das Landratsamt Freising derzeit besondere Beispiele gelungener Bauprojekte im Rathaus Hörgertshausen. Mit dabei ist auch ein lokales Projekt.

Hörgertshausen – Gregor Wild ist Hörgertshausener Gemeinderat und in diesem Fall das lokale Vorbild. Er ließ ein Gebäude rollstuhlgerecht umbauen und berücksichtige in nahezu allen Punkten die traditionelle Holledauer Bautradition. Dafür wurde er aufgenommen in den illustren Kreis von Beispielen, wie im Landkreis gebaut wurde.

Wanderausstellung über besondere Bauprojekte im Landkreis macht Halt in Hörgertshausen

In dem Begleittext zu dem Umbau einer ehemaligen Hofstelle wurde deutlich gemacht, dass vor der Planung mit einer Recherche in der Bayerischen Staatsbibliothek denkmalgeschützte Bereiche genau besichtigt wurden.

Dabei umfasste das Konzept des Ensembles auch eine leicht abtrennbare Einliegerwohnung, um eine mögliche Pflegekraft der in dem Haus lebenden Rollstuhlfahrerin unterzubringen.

In dem Text zu dem Projekt wird für Fachleute wie auch für Laien beschrieben, wie die Gebäude geplant und welche Materialien verwendet wurden sowie welche Ideen der Planung den besonderen Pfiff geben. Im Fall des Hörgertshauseners Gregor Wild wurde ein 31 Meter tiefer Brunnen erhalten, und mit der Hangbefestigung wurde ein Biotop für Pflanzen und Insekten geschaffen.

Für das Projekt in der Ortschaft Holzhäuseln übernahm die Firma Lachner Bau aus Hörgertshausen die Planung und Bauleitung. Positiv wurde bewertet, dass die verschiedenen Gewerke an Handwerksbetriebe aus der Region vergeben wurden. Auch damit hat das Bauprojekt Zeichen gesetzt.

Bürgermeister Michael Hobmaier empfiehlt die Ausstellung im Rathaus

Empfiehlt die Ausstellung: Bürgermeister Michael Hobmaier. © Nico Bauer

Hörgertshausens Bürgermeister Michael Hobmaier zeigte sich stolz, dass mit dem Büro Deppisch das Planungsteam des Hörgertshausener Rathauses Teil der Beispielsammlung ist. Dazu kommen verschiedene Projekte, bei dem der nachwachsende Rohstoff Holz verwendet wird. „Wir werden beim Wasserzweckverband auch aus Holz einen beabsichtigten Neubau errichten“, informiert der Bürgermeister. Seine Gemeinde sei also gut im Trend.

Die Schauwände mit den positiven Baubeispielen werden im gesamten August im Rathaus gezeigt und außerhalb der Öffnungszeiten an die Schaufenster gestellt.

