„Wasserversorgung im Freistaat gefährdet“: Bürgermeister und Zweckverbandschef schlägt Alarm

Von: Nico Bauer

Um den Rohstoff Wasser sorgt sich Hörgertshausens Bürgermeister sowie Wasserzweckverbands-Chef Michael Hobmaier – und appelliert an die Staatsregierung. (Symbolbild) © Bauer

„Der Trinkwasserschutz soll aufgeweicht werden“: Michael Hobmaier, Hörgertshausens Bürgermeister und Wasserzweckverbandschef, warnt vor Bestrebungen der CSU-Regierung.

Hörgertshausen – Traditionell ist der 22. März der Weltwassertag, an dem das unverzichtbare Versorgungsgut hervorgehoben werden soll. Michael Hobmaier, Bürgermeister von Hörgertshausen (Kreis Freising) und Vorsitzender des Wasserzweckverbands Hörgertshausen, nimmt diesen Tag nun zum Anlass, um auf die steigenden Probleme der Wassererzeuger hinzuweisen.

Hobmaier sieht die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans mit großer Sorge: „Mit drei nachträglich eingebrachten Änderungsanträgen im Wirtschaftsausschuss von der Regierungsfraktion CSU soll der Trinkwasserschutz aufgeweicht werden.“ So solle Grundwasser auch für Lebensmittel- und Getränkehersteller priorisiert werden. Für den Gemeindechef wäre es ein Schritt in die falsche Richtung, nicht mehr bevorzugt die Trinkwasserversorgung festzuschreiben.

„Dieser Punkt ist besonders fatal“

Weiter kritisiert der Vorsitzende des Wasserzweckverbands den Antrag „Schutz des Tiefengrundwassers mit Augenmaß“, durch den der explizite Schutz vor Rohstoffabbau wegfalle. Mit dem Vorstoß „Geschützte Trinkwasservorkommen angemessen erhalten“ werde der dauerhafte Schutz der Wasserschutzgebiete gestrichen. „Dieser Punkt ist besonders fatal, da in Bayern im Vergleich zur Landesfläche bekanntlich nur wenig geschützte Trinkwasservorkommen vorhanden sind“, sagt Hobmaier. Mit dem Streichen des dauerhaften Status’ kleiner Wasserschutzgebiete in Bayern werde die gesamte Wasserversorgung im Freistaat gefährdet: „Jeder öffentliche Wasserversorger ist bestrebt, für seine Bürger das wichtigste Lebensmittel Wasser in höchster Qualität zu liefern.“

„Wenn kommerzielle Betriebe Tiefengrundwasser fördern dürfen, aber die öffentlichen Wasserversorger nicht mehr, kann das nicht sein“, warnt der Bürgermeister. Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe habe mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie andere Versorger auch („Wir gehören nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten“), sagt Michael Hobmaier. Und „gerade deshalb sollten wir gehört werden“.

