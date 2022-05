„40 Frauen über 40“: Hinter dieser Fotoausstellung stecken viele Emotionen und ungeahnte Verwandlungen

Von: Nico Bauer

Fotografin Sindia Boldt vor ihrem Lieblingsbild der glücklichen Frau, deren Lebensgefühl den Betrachter berührt. © Bauer

Weiblichkeit in der Mitte des Lebens: Die Fotoausstellung „40 Frauen über 40“ in Schloss Hohenkammer zeigt Porträts, für die gelacht und auch mal geweint wurde.

Hohenkammer – Zeitlos schöne Fotografie verspricht Sindia Boldt mit ihrem Fotostudio in Hohenkammer Kunden, die besondere Momente des Lebens für die Ewigkeit festhalten wollen. Dieser Tage geht es aber bei der neuen Ausstellung im Schloss Hohenkammer nicht um ein Event, sondern ein Lebensgefühl. „40 Frauen über 40“ heißt die Ausstellung, bei der die Fotografin weibliche Persönlichkeiten, die mitten im Leben stehen, und das Selbstbewusstsein dieser Phase zeigen.

Der Betrachter der grundverschiedenen Porträts kann erahnen, was hinter diesen Fotos steckt, die man nicht im Vorbeigehen macht. Sindia Boldt hat die Teilnehmerinnen immer erst rund zweieinhalb Stunden interviewt. Dann folgte das eigentliche Fotoshooting – mit allem Drum und Dran über vier bis fünf Stunden. „Wir haben viele Taschentücher verbraucht“, sagt Sindia Boldt über die emotionalen Momente dieser Sitzungen, „sowohl bei den Damen als auch bei mir sind öfters Tränen geflossen.“

Outfits gewechselt - und Selbstbewusstsein verwandelt

In diesen menschlich intensiven Phasen der Shootings verwendete man vier bis fünf Outfits. Noch mehr Verwandlung ergab sich jedoch beim Selbstbewusstsein der Frauen: Jene, die sich beispielsweise das freche oder erotische Porträt nicht vorstellen konnten, machten es dann spontan doch – was Model wie Fotografin oft staunen ließ. Sindia Boldt muss bei der Frage nach ihrem Lieblingsbild nicht lange überlegen: Sie zeigt eine lachende Frau, die voller Selbstbewusstsein mitten im Leben steht. „Sie drückt Wohlfühlen und Stolz aus“, sagt Boldt. Dieses Foto stehe sinnbildlich für die Kernaussage der gesamten Ausstellung. „Jetzt freue ich mich auch darauf, demnächst 40 zu werden“, so die 37-jährige Fotografin.

Ihre Serie der „40 Frauen über 40“ bedeutete ein Jahr Arbeit und wurde zeitlich nur durch die Corona-Pandemie ermöglicht, in der Events für das Fotostudio weitestgehend wegfielen. Die Arbeiten bereiteten Boldt so viel Freude, dass sie schon über eine zweite Serie nachdenkt, um dann mit zweimal 40 Frauen ein Buch herauszugeben.

Model Anna Hofmann mit ihrem Porträt, dass sie sich in dieser Form nicht hatte vorstellen können. © Bauer

Anna Hofmann (70) aus Ingolstadt war die älteste Teilnehmerin und samt Tochter und Enkelin zum Shooting gekommen. Frisch verwitwet, bescherte ihr die Foto-Aktion neue Lebensfreude. Hofmann zeigt sich auf ihrem Porträt in frecher Lederjacke und ist begeistert von dem Bild: „Sindia Boldt hat alles so toll gemacht, dass man beim Shooting jede Angst verliert.“ Auch Katja Sommer war eine der porträtierten Damen, die in Hohenkammer die Premiere der Ausstellung besuchten. „Ich habe das gelesen und mich sofort beworben“, erzählt sie. Die Erzieherin und alleinerziehende Mutter bereut nichts. Sie zeigt sich nachdenklich, aber doch mit einem aus dem Foto herausstechenden Selbstbewusstsein.

Gut zu wissen

Sindia Boldts Fotos werden im Schloss Hohenkammer noch bis 17. Juli zu den Öffnungszeiten gezeigt. Am Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr bietet die Fotografin eine Führung durch die Ausstellung an. Hierfür kann man sich unter info@sindiaboldt.com anmelden.

