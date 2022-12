Adventskonzert statt Neujahrsserenade: Premiere bei der Blasmusik Hohenkammer kommt gut an

Von: Nico Bauer

Hatten zwei Monate eifrig geprobt: Die 24 Musikerinnen und Musiker zeigten in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist ihr Können und stimmten das Publikum auf Weihnachten ein. Foto: Bauer © Bauer

Auch wenn es heuer keine Neujahrsserenade gibt: Mit ihrem Adventskonzert hat die Blasmusik Hohenkammer das Publikum begeistert.

Hohenkammer – Die Blasmusik Hohenkammer hat sich mit dem Adventskonzert in der Kirche am Samstag einen Wunsch erfüllt. Und auch für die Besucher war der Abend ein tolles Erlebnis.

Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinandergebracht, und das war beim Konzertprogramm der Blasmusik Hohenkammer nicht anders. In den vergangenen Jahren musste die Neujahrsserenade abgesagt werden. Daraus entstand in diesem Jahr zuerst die Idee, im Advent ein Konzert unter freiem Himmel zu spielen. Nachdem sich die Pandemie-Lage allerdings verbessert hat, ließ man den Abend in der Kirche stattfinden. Und die Besucher kamen in Scharen.

Zwei Monate lang hatten die Musikerinnen und Musiker auf den Abend hingearbeitet. Das Ergebnis war ein sehr abwechslungsreiches Programm. Der peppige Weihnachtshit „Feliz Navidad“ dürfte zum ersten Mal in der Hohenkammerer Kirche gespielt worden sein. Aber auch klassische Werke wie „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach waren zu hören. Eine spannende Kombination war „The Saint’s Hallelujah“, in dem „Oh When The Saints“ verbunden wurde mit dem Hallelujah-Chor aus dem Messiah-Oratorium von Georg Friedrich Händel. Alles in allem brachten die Blasmusiker ein mitreißendes Konzert zu Gehör. Abschließend durften die Zuschauer beim gemeinsamen Finale „Macht hoch die Tür“ mitsingen.

Vor dem Altar saßen bei dem außergewöhnlichen Konzert 24 Musikerinnen und Musiker, davon sechs aus dem Jugendblasorchester. Für die Blasmusik Hohenkammer ist es sehr erfreulich, dass der Aufstieg von den Nachwuchsgruppen zum großen Orchester schier reibungslos funktioniert. Der musikalische Leiter Helmut Frank war auch sehr zufrieden mit den Leistungen seines Orchesters.

Nach dem Adventkonzert gibt es nun im Januar erneut keine Neujahrsserenade. Das nächste Projekt ist dann das Sommerkonzert, das der zentrale Musikverein veranstaltet. Nach der Weihnachtspause treffen sich die Musiker und planen das Programm. Dann wird man sich auch die Karten legen müssen, ob es im Januar 2024 die vor Corona traditionelle Neujahrsserenade wieder geben soll. In dem Fall wäre das Adventkonzert in der Kirche wohl ein einmaliges Ereignis gewesen.

