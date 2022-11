Adventszauber genießen und Gutes dabei tun: Weihnachtsmarkt Hohenkammer lockt die Menschen an

Von: Nico Bauer

Der Adventskranzverkauf lief heuer gewohnt gut: (v. l.) Ellen Wagner und Christina Krusche hatten alle Hände voll zu tun. Fotos: Bauer © Bauer

Aus acht Personen besteht der Verein Hohenkammerer Weihnachtsmarkt. Beim Markt im Gemeindestadl und darum herum war richtig viel los.

Hohenkammer - Der Weihnachtsmarkt Hohenkammer hat das Ziel, dass Hobbykünstlern aus Hohenkammer und den Nachbargemeinden ein Podium geboten wird, um die eigenen Produkte an den Mann und die Frau zu bringen. Mit dabei waren auch mehrere Hobbykünstler aus Hohenkammer, unter anderem der katholische Kindergarten. Eine zentrale Ausstellerin auf jedem Weihnachtsmarkt ist Christiane Krusche, die Adventskränze gestaltet und auch eines der Mitglieder des kleinen Vereins ist. In den vergangenen Wochen hatte sie sich wieder einiges einfallen lassen für die individuelle Gestaltung der klassischen Adventssymbole.

Der Verein Hohenkammerer Weihnachtsmarkt betrieb unterdessen die Stände für Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen. Laura-Katharina Bley betonte, dass man wie in den vergangenen Jahren die kompletten Gelder nach den beglichenen Unkosten für die Elterninitiative kranker und krebskranker Kinder spendet. Angesichts des großen Zulaufs beim Weihnachtsmarkt ist auch klar, dass die Spende sicher im vierstelligen Bereich liegen dürfte. Organisatorin Bley dankte dabei auch den Unterstützern aus Hohenkammer. So hat die örtliche Metzgerei Geisenhofer das Grillgut gestiftet, und auch der katholische Kindergarten St. Johannes unterstützte den Weihnachtsmarkt schon im Vorfeld mit einer Geldspende für den guten Zweck.

„Wir sind superzufrieden“, sagte Laura-Katharina Bley zum Neustart des Weihnachtsmarkts. Man hatte viele Besucher, eine schöne Stimmung, und auch die Aussteller hatten Spaß. Dennoch merkt die Organisatorin an, dass sich beim Umsatz der Hobbykünstler die wirtschaftliche schwierige Lage deutlich bemerkbar machte. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie in der Vergangenheit, wenn man etwas Nettes entdeckt.

