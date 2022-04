Gefährliches AK-Virus bei oberbayerischem Wildschwein nachgewiesen - für Katzen und Hunde ist es immer tödlich

Bei einem Wildschwein in Hohenkammer wurde jetzt das hoch ansteckende AK-Virus nachgewiesen. © Lino Mirgeler

Für Menschen ungefährlich, verläuft die Aujeszkysche Krankheit (AK) bei Hunden und Katzen immer tödlich. Jetzt wurde das Virus bei einem Wildschwein in Hohenkammer nachgewiesen.

Hohenkammer – Obwohl die Aujeszkysche Krankheit (AK) durch ein nationales Bekämpfungsprogramm in der Hausschweinepopulation getilgt werden konnte und Deutschland seit 2003 offiziell als frei von AK gilt, kommt das verursachende Suide Herpesvirus 1 (PrV) weiterhin in Schwarzwildbeständen vor. Für Haus- und Wildschweine werden stichprobenmäßige Monitoring-Untersuchungen durchgeführt. Bei einer solchen Untersuchung wurde nun bei einem bei Hohenkammer erlegten Wildschwein die Aujeszkysche Krankheit nachgewiesen, wie die Pressestelle des Landratsamts Freising jetzt mitteilte. Das Virus hält sich im gepökeltem Fleisch bis zu 20 Tagen und überlebt auch in Urin, Mist und Boden für einige Zeit. Damit kann der Erreger nicht nur bei direktem Kontakt mit infizierten Wild- bzw. Hausschweinen, sondern auch über kontaminierte Gegenstände und aus infizierten Tieren hergestellten Lebensmitteln übertragen werden.

AK-Virus bei Wildschwein festgestellt: Für Menschen ungefährlich

AK ist für eine Vielzahl an Säugetieren hochansteckend. Bei Wiederkäuern, Hunden und Katzen verläuft eine Infektion mit PrV immer tödlich. Ein Kontakt zu Wildschweinen und die Verfütterung von rohem Fleisch/Innereien von Haus- und Wildschweinen an Hunde und Katzen sollte daher strikt vermieden werden. Eine Impfung gibt es nicht. Für Menschen ist die Aujeszkysche Krankheit ungefährlich.

Während sich die Krankheitssymptome bei Schweinen unterscheiden, ist bei anderen Tierarten akuter Juckreiz das charakteristischste Symptom, wobei die Krankheit bei diesen Tieren Tollwut-ähnlich verlaufen kann und innerhalb weniger Stunden bis Tage zum Tod führt. Um eine Einschleppung des AK-Virus in Hausschweinebestände zu verhindern, muss jeglicher direkte und indirekte Kontakt zwischen Haus- und Wildschweinen vermieden werden.

AK-Virus bei Wildschweinen: Jäger müssen besonders aufpassen

Alle Schweinehalter werden daher aufgefordert, ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Besondere Bedeutung hat die Einhaltung von strikten Biosicherheitsmaßnahmen für Jäger, die selbst Schweinehalter sind oder Kontakt zu Hausschweinen haben. Auch Ansteckungen von Jagdhunden sind nicht auszuschließen. Der unmittelbare Kontakt von Jagdhunden mit Wildschweinen ist daher auf das Nötigste zu beschränken. (ft)