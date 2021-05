Baustelle macht Erdbeerfeld in Hohenkammer unerreichbar

Bauzeit muss wegen Dauerregens verlängert werden

von Nico Bauer schließen

Dauerregen hat die aktuelle Straßen-Baustelle der Gemeinde Hohenkammer hart getroffen. Jetzt soll die Bauzeit um vier Wochen bis 30. Juni verlängert werden.

Hohenkammer - Bürgermeister Mario Berti berichtete dem Gemeinderat, dass derzeit phasenweise das Wasser in der Baustelle stehe. Deshalb könne der Untergrund der wichtigen Gemeindestraße zwischen der B 13 bei Hohenkammer und Petershausen (Landkreis Dachau) nicht fertiggestellt werden. Grund für das Problem sei der Dauerregen der vergangenen Tage, der von dem Gefälle der nördlich angrenzenden Felder verstärkt werde, denn dieses Oberflächenwasser fließe auch in die Baustelle. Berti erklärte, dass man aktuell zwei Wochen Verzug zum eigentlichen Zeitplan habe und mit einem Sicherheitspuffer nun beim Landratsamt die Baustellenverlängerung beantragt habe. Wenn man dann früher fertig werde, erfolge die Öffnung auch vor dem 30. Juni.

Getrud Wagatha sprach dann konkret das Erdbeerfeeld an: „Dort werden die Erdbeeren reif, egal wie weit die Baustelle ist. Wie soll man dort hinkommen?“ Das Feld zum Selberpflücken des heimischen Obsts liegt ziemlich genau in der Mitte der gut einen Kilometer langen Baustelle, sodass der Bereich aktuell weder von der B 13 noch von Untermarbach aus erreichbar ist. Bürgermeister Mario Berti bestätigte, dass er sich in Gesprächen mit dem Betreiber des Feldes befinde und die Baustelle bis Ende Mai geplant gewesen sei, um nicht mit der Erdbeerzeit zu kollidieren. Aktuell herrsche noch die Hoffnung, den Boden unter der Straße in den kommenden Tagen abdichten und die Baustelle kurz vor dem Erntestart beenden zu können.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.