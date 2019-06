Bausünden im Ortszentrum von Hohenkammer sollen erst einmal einer Blühwiese weichen

Hohenkammer räumt auf: Mit Bagger und Abrissbirne. Der Schandfleck im Ortszentrum, direkt neben der Kirche, wird umgestaltet.

Hohenkammer– Der Bagger ist schon im Zentrum der Gemeinde angekommen und arbeitet auf vollen Touren. Dieser Tage läuft bereits der Abriss der Alten Post. Das zentrale Grundstück neben der Kirche wird dem Erdboden gleichgemacht und von allen Bausünden befreit. Nach der Baumaßnahme wird es dann längere Zeit eine Wiese im Ort geben. „Wir bauen das Grundstück in den ursprünglichen Zustand zurück“, sagt der Hohenkammerer Bürgermeister Johann Stegmair. Immer wieder hörte er die Menschen in den vergangenen Jahren schimpfen, dass dieses Gebäude der Schandfleck des Ortes sei.

Treffpunkt in Hohenkammer zwischen Kirche und Maibaum

Die Gemeinde hat das leerstehende und zuvor mehrfach umgebaute Gasthaus erworben mit dem Ziel, die Verhältnisse wieder geradezurücken. Der erste Schritt ist nun der Abriss des Hauses in den nächsten Wochen. Der Bürgermeister betont, dass vor allem auch die ganz besondere Bausünde, die Stützmauer am Schmiedberg, mit beseitigt wird: „Wir gehen bei dem gesamten Grundstück zurück auf das ursprüngliche Niveau.“ Dort soll dann eine Wiese angelegt werden und nach der Ansähphase denkt Stegmair daran, mit Sitzbänken einen Treffpunkt zwischen Kirche und Maibaum zu schaffen. „So eine grüne Lunge würde Hohenkammer gut tun“, sagt der Bürgermeister.

Das wäre dann auch ein schöner Übergang in die Zukunft. Der im nächsten Jahr aus dem Amt scheidende Bürgermeister kümmert sich neben dem Rückbau noch um die 1,60 Meter breiten Gehwege rund um das Grundstück, die nach dem Abriss noch gebaut werden sollen. Dies ist für den Bürgermeister sehr wichtig, weil die Kinder auf dem Weg zum benachbarten Haus des Kindes nun auch sicherer das Ziel am Schmiedberg erreichen können. Noch diesen Sommer sollen die Gehwege fertiggestellt werden. Was nach dem Abriss und dem Gehwegbau passiert, steht noch in den Sternen. Die Entscheidung über den Neubau sollen der künftige Bürgermeister und die neuen Gemeinderäte ab Mai 2020 treffen.

Das Filetgrundstück der Gemeinde Hohenkammer

„Das ist das absolute Filetgrundstück der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Stegmair. Er wirtschaftet auch derzeit vorsichtig, weil er neben einem baubereiten Grund seinem Nachfolger ein paar Rücklagen mitgeben möchte.

Ideen und Wünsche gibt es zahlreiche für die Fläche. Ein Haus der Bürger und Vereine mit verschiedenen Räumlichkeiten und Nutzungen wurde immer wieder diskutiert. Vor allem aber wünschen sich die Menschen ein Gebäude und ein Areal, das am Ende nicht mehr nach Flickschusterei aussieht.

