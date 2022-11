Begeisterte Konzertbesucher: Liederhort Fidelitas reist bei Matinee durch musikalische Epochen

Von: Nico Bauer

Die Kinder gaben ihr Bestes auf der Matinee-Bühne und rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin. © Bauer

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war es endlich soweit: Der Liederhort Fidelitas Hohenkammer begeistert das Publikum im Gutshofsaal mit einem wunderbaren Konzert.

Hohenkammer – Es ist dieser eine Festtag, für den man ein ganzes Jahr arbeitet. Der Chor Fidelitas aus Hohenkammer konnte nach zwei Jahren Zwangspause wieder bei seiner Matinee zusammen singen. Erwachsenen- und Kinderchor gestalteten im Gutshofsaal ein wunderbares Konzert mit modernen Songs und einer Zeitreise durch verschiedene Epochen.

Moderatorin Agnes Burghardt erinnerte das Publikum daran, dass der Liederhort zwei schwere Jahre hinter sich hatte: „Es war undenkbar, dass man sich zwei Jahre lang nicht treffen und nicht gemeinsam singen darf.“ Deshalb war dieses Konzert der Abschluss des Neustarts, und die Moderatorin übermannten kurzzeitig die Gefühle, als sie an Mitglieder dachte, die dieses erste Konzert nach der Pandemie nicht mehr erleben. Mit 25 aktiven Sängern im Erwachsenenchor und noch einmal so vielen Kindern im New Kammer-Kinderchor ist der Verein bestens aufgestellt. „Weder die Anzahl der Chormitglieder noch die Singfreude haben bei uns nachgelassen“, stellte die Vereinsvorsitzende Bettina Geschke später fest. Sie und ihre Kollegen hatten einen guten Job gemacht.

Die 25 Aktiven des Erwachsenenchors genossen es, endlich wieder vor Publikum singen zu dürfen. © Bauer

Der Laienchor hatte schon vor Corona ein sehr hohes Niveau und hat das auch gehalten. Das Konzert des Liederhortes Fidelitas passte mit der musikalischen Auswahl auch in diese Zeit, in der sich viele Menschen Sorgen machen wegen dem Alltag gewordenen Krieg in Europa. Die Liederauswahl der leidenschaftlichen Musikfreunde von Hohenkammer umfasste beispielsweise die Friedenshymne „Imagine“ von John Lennon, aber auch „Verleih uns den Frieden gnädiglich“ von Johann Sebastian Bach.

Chroleiter Manfred Burghardt war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, die sich das abwechslungsreiche Programm über viele Monate hinweg erarbeitet habe. Und gerade bei „Imagine“ waren vor allem die männlichen Solisten gefragt. In die Matinee für den Frieden stimmten auch die Kinder ein mit Liedern wie „Ein bisschen Frieden“ von Nicole oder „99 Luftballons“ von Nena. Auch diese Hits der Neuzeit wurden als musikalische Friedensbotschaften geschrieben. Der Kinderchor unter der Leitung von Ursula Joachim hatte eine ansteckende Freude bei dem Auftritt. Viele Eltern gingen mit dem Gefühl nach Hause, dass die Kinder in dem familiären Verein bestens aufgehoben sind.

Neue Sänger sind jederzeit willkommen

Der Verein freute sich nach dem Konzert über die Spenden der Besucher, und im Nachgang wäre man auch sehr froh, wenn der eine oder andere Zuhörer selbst Lust bekommt, das aktive Singen zu probieren. Speziell Männer bei den Erwachsenen sind immer besonders rar gesät. Neue Männer, Frauen oder Kinder sind jederzeit gerne gesehen bei den Proben. Auf der Internetseite www.chor-hohenkammer.de gibt es alle Informationen zum Verein und den verschiedenen Chören.

