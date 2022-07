Musikalische Weltreise: Blasmusik Hohenkammer begeistert mit Sommerkonzert

Von: Nico Bauer

Teilen

Minutenlangen Applaus zollten die Zuhörer des Sommerkonzerts der Blasmusik Hohenkammer, die unter dem Motto „Stadt-Land-Fluß“ auf musikalische Weltreise ging. © Bauer

Das Sommerkonzert der Blasmusik Hohenkammer war ein voller Erfolg - trotz krankheitsbedingter Ausfälle. Für die 23 Musiker gab‘s jede Menge Applaus und Lob.

Hohenkammer – Konzerte der Blasmusik Hohenkammer sind mehr als nur nett anzuhörende Musik. Die Konzerte haben einen roten Faden und bieten eine große Show. Das war auch heuer beim Sommerkonzert nicht anders, zu dem die Blasmusik traditionell auch immer das beste Wetter gebucht hatte.

„Stadt-Land-Fluss“ lautete das Motto des Konzertes, das zu einer musikalischen Weltreise wurde. Dieser Bummel rund um den Globus führte „An der schönen, blauen Donau“ entlang, beinhaltete den „Ungarischen Tanz Nr. 5“ und dann ging es in die Ferne mit dem Copacabana Playa oder dem Klassiker New York, New York. Eine absolute Herausforderung war für die 23 Musiker auf dem Podium des Grundschulpausenhofs das mehr als acht Minuten lange Stück Oregon. „Das ist ungewöhnlich lange, aber wir haben des sehr gut gespielt“, sagte der musikalische Leiter Helmut Frank später.

Während des Konzerts zeigte er dem Publikum auch die Achillesferse seines Ensembles. Man startete die Vorbereitungen des Sommerkonzertes mit vier Schlagzeugern, und nach weiteren Ausfällen mussten am großen Tag zwei Schlagzeuger den Job erledigen – für eigentlich sechs Musiker. Ohne die Bemerkung von Frank hätte wohl kaum jemand im Publikum gemerkt, dass die Herren in der letzten Reihe mächtig ins Schwitzen kamen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Eine „Ballonfahrt“ hatte Annemarie Hammerl gewonnen – zur Freude der Zuhörer und Musiker. © Bauer

Zu der guten Musik kam auch noch der Unterhaltungswert bei der Moderation von Niels Siebert, der das Spiel „Stadt-Land-Fluss“ mit den Besuchern spielte – zur Freude von Annemarie Hammerl, die dabei eine „Ballonfahrt“ gewann. Sogleich wurde die Glückliche in einen Schubkarren mit Luftballons hineingesetzt, und dann ging die wilde Fahrt zwischen Bühne und Publikum los – was für jede Mange gute Laune sorgte. Nach dieser „Ballonfahrt“ bekam sie dann aber noch einen Gutschein für die örtliche Pizzeria. Das lustige Rahmenprogramm des Abends hatte Mathias Wiener entworfen.

Im Vorfeld der musikalischen Weltreise meisterte die Blasmusik die Pandemie mit ständigen Krankheitsausfällen ganz gut. „Wir haben in den letzten Jahren nicht einen Musiker verloren“, sagt der Vereinsvorsitzende Alois Hummel. Die Unterstützung der Gemeinde mit der Überlassung der Mehrzweckhalle ermöglichte den Musikern, außerhalb der Phasen mit Ausgangssperre immer weiter zu spielen und zu proben. Im vergangenen Jahr spielte man zwei Sommerkonzerte und kann sich auf die Fahnen schreiben, das Beste aus der Pandemiezeit gemacht zu haben. Der minutenlange Applaus nach der klassischen Zugabe „Kein Schöner Land“ war dann die finale Bestätigung, alles richtig gemacht zu haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.