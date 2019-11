Schön, heiß begehrt - und rekordverdächtig

Es war einiges los rund um den Gemeindestadl. Gefühlt kommen jedes Jahr mehr Menschen, wenn der Verein Hohenkammerer Weihnachtsmarkt e.V. zum Budenzauber einlädt.

Hohenkammer – Der Christkindlmarkt ist längst ein Pflichttermin, bietet einen wirklich vielseitigen Hobbykünstlermarkt und so ganz nebenbei tut man Gutes. Der Verein spendet die Einnahmen aus der Versorgung des leiblichen Wohls traditionell an die Kinderkrebshilfe. Überhaupt gibt es die eine oder andere Tradition wie etwa die Adventswerkstatt von Christiane Krusche. Die Vorsitzende des gastgebenden Vereins hat auch heuer wieder mit viel Liebe an die 40 Adventskränze und Gestecke gebastelt, von denen auch ein Teil der Einnahmen dem guten Zweck zugute kommt. Schon nach knapp zwei Stunden war bei ihr mehr als die Hälfte der Verkaufsfläche leer. Wer einen Adventskranz made in Hohenkammer kaufen will, der muss beim Christkindlmarkt pünktlich kommen. „Was übrigbleibt, steht dann bei mir zu Hause“, sagt Christiane Krusche lächelnd. In der Vergangenheit blieb aber nie so wirklich etwas übrig, zumal Restbestände nach dem Christkindlmarkt auch noch von Nachbarn oder Freunden erworben werden. Schließlich hat man bei diesem Adventsschmuck die Garantie, dass alles ganz frisch ist. „Ich produziere die Adventskränze immer erst ganz bewusst in der Woche vor dem Christkindlmarkt“, sagt Krusche.

Babyartikel aus Spaß an der Freude häkeln

Ein ganzes Jahr häkelt Alexandra Held für diesen einen Tag in Hohenkammer. Die Mutter von vier Kindern hat das Hobby, in der Freizeit Kindersachen zu häkeln. Die mit viel Liebe gefertigten Arbeiten fanden reißenden Absatz. „Mir waren für meine Kinder die Babysachen immer zu teuer“, sagt die junge Mutter aus Hohenkammer, die nun anderen jungen Familien eine Freude machen möchte. Babyartikel häkelt sie nicht, um damit reich zu werden, sondern aus Spaß an der Freude. Und damit hat sie am Sonntag einige Eltern glücklich gemacht.