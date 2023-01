Bürgermeister aus Hohenkammer: „Das Jahr war unvorstellbar und anspruchsvoll“

Im Gespräch mit Mario Berti

Von Andreas Beschorner schließen

Mario Berti, Bürgermeister in Hohenkammer, hat für das Freisinger Tagblatt das Jahr 2022 Revue passieren lassen und erzählt, was 2023 auf der Agenda steht.

Hohenkammer – Wie ist die Gemeinde Hohenkammer durch das krisengeschüttelte Jahr 2022 gekommen? Und zeichnen sich schon Auswirkungen auf das neue Jahr ab? Das Freisinger Tagblatt hat die Ampertal-Bürgermeister zum Jahresinterview gebeten. Heute beantwortet CSU-Rathauschef Mario Berti Fragen von A wie Ausgaben bis Z wie Zukunftsprojekte.

Mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

Unvorstellbar und anspruchsvoll.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Spannend verlief das Jahr in unserer Gemeinde, und alle Herausforderungen konnten gut gemeistert werden. 2022 welch ein Jahr – von einer Krise in die nächste, aber dennoch konnten wir in der Gemeinde Hohenkammer einiges vorantreiben und erreichen. Rückblickend auf 2022 waren die Corona-Pandemie, der Kriegsausbruch in der Ukraine, die damit verbundene Flüchtlingswelle und die Energiekrise unberechenbare Herausforderungen.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Im Hinblick auf diese zwei unschönen Themen muss ich wieder Mal nachdrücklich erwähnen: Ich bin sehr stolz darauf, dass wir bisher gut durch diese Zeiten gekommen sind. Alle in dieser Zeit geplanten und begonnenen Projekte konnten reibungslos abgearbeitet werden, und die Gemeinde konnte finanziell auf die Erfolge des letzten Jahres aufbauen. Mein großer Dank dafür gilt meinen gemeindlichen Mitarbeitern sowie dem Gemeinderat. Ohne deren stetigen Einsatz sowie der Treue zu unserer Gemeinde, besonders während dieser schwierigen Umstände, wäre vieles bestimmt nicht möglich gewesen.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Als Bürgermeister hat man sicherlich auch Ziele, die nicht erreicht werden konnten. Positiv muss man diese Ziele weiterverfolgen und ihre Umsetzung vorantreiben. Dieses Jahr verging rasant, und ich blicke sehr gerne und stolz auf das Jahr 2022 zurück, in dem vieles erreicht und angestoßen werden konnte: Fertiggestellt, beschafft und geschaffen wurden der Dirtpark für unsere Kinder und Jugendlichen, die modernen und behindertengerechten Bushaltestellen in der Ortsmitte inklusive der E-Ladesäulen, die neuen Parkplätze am Friedhof mit E-Ladesäule, 13 neue Geschwindigkeitswarnanlagen im Gemeindegebiet, eine allgemeine soziale Beratungsstelle im Rathaus für die Bürger unserer Gemeinde, zusätzliche Parkplätze für die Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus Hohenkammer, die Behebung der enormen Biberschäden auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schlipps und Eglhausen, eine neue Bestuhlung und Tische für die Mehrzweckhalle. In Konzeption und Vorbereitung sind das neue Haus der Begegnung, Kunst, Kultur und Brauchtumspflege, die Erschließung des dritten Bauabschnittes im Baugebiet Oberfeld, die Erweiterung der Lüftungsanlage für die Schule. Die Bedarfsumfrage zu den Betreuungsangeboten für Kinder in Hohenkammer wurde durchgeführt, die Auswertung öffentlich vorgestellt und erste Maßnahmen geplant. Ein Notstromkonzept für gemeindliche Gebäude wurde erarbeitet, die Feinplanungen zum Neubau der Glonnbrücke in Schlipps sind abgeschlossen, Förderungen beantragt und der baldige Baubeginn ist avisiert.

Die Einnahmen sprudeln nur so, und schuldenfrei ist die Gemeinde auch. Was macht man mit dem ganzen Geld? Können sich die Bürger auf viele freiwillige Leistungen freuen?

Es freut mich sehr, wenn Sie unsere Gemeinde finanziell so einschätzen. Es mag durchaus so sein, dass die Gemeinde Hohenkammer finanztechnisch gut aufgestellt ist. Mit dem Jahr 2021 konnten wir auf das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr der Gemeindehistorie zurückblicken. Diese Erfolgsrichtung konnten wir 2022 halten. Sie haben mich ja bereits gefragt, welche Ziele erreicht werden konnten. All diese Punkte kamen der Allgemeinheit und somit unseren Bürgern zugute. Die Steuersätze bleiben stabil und weiterhin unter dem Landesdurchschnitt. Seit dem 1. April 2019 sind Kindergartenkinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zum Schulbeginn von den Kindergartengebühren befreit. Die Gemeinde Hohenkammer war damit die erste Gemeinde im Landkreis Freising, die die Eltern in dieser Weise unterstützt; dies soll auch weiterhin so erhalten bleiben.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Im Jahr 2022 war die Stimmung im Gemeinderat gut, selbstverständlich wurde kontrovers diskutiert und kritisch hinterfragt, was sich aber positiv auf demokratisch gefasste Beschlüsse ausgewirkt hat. In 15 Gemeinderatssitzungen wurden wichtige Beschlüsse diskutiert, sorgfältig abgewogen und im Blick auf das Allgemeinwohl mehrheitlich, oft sogar einstimmig gefasst. Ohne einen zielführenden Blick auf die Sache, das große Vertrauen in meine Person, wie auch in die gute Arbeit der Gemeindeverwaltung, wäre bestimmt vieles nicht so zügig umsetzbar gewesen. Ich möchte dem Gemeinderat meinen Dank für die angenehme und konstruktive, dem Gemeindewohl dienende sehr gute Zusammenarbeit aussprechen.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Ich möchte mein wichtiges Amt weiterhin bestmöglich für die Gemeinde ausüben.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Die Gemeinde Hohenkammer erzeugt bereits jetzt mehr Strom aus erneuerbaren Energien als sie verbraucht. Ich denke, wir alle wissen, dass es nicht einfach werden wird, die Energiewende zu meistern, und ich denke auch, dass dafür noch einiges geschehen muss. Im Hinblick auf die Gemeinde Hohenkammer kann ich zum heutigen Tag noch keine konkreten Aussagen machen, welchen weiteren Beitrag wir zur Energiewende leisten können und werden. Sie können aber sicher sein, dass wir uns mit diesem zukunftsweisenden Thema sehr gewissenhaft auseinandersetzen.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Ich wünsche mir, dass die Staatsregierung unser schönes Land Bayern weiterhin mit bestem Wissen und Gewissen führt und für die Zukunft bereit und stabil aufstellt.

Mit welchem Wort würden Sie am 31. Dezember 2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Gelungen!