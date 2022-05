CSU Hohenkammer ist zufrieden mit der Arbeit vor Ort, kritisiert jedoch Landkreis-Themen

Von: Nico Bauer

„Wir bauen, bauen, bauen“: Bürgermeister Mario Berti ist zufrieden mit seiner Gemeinde, in der einiges vorangeht. © Bauer

Es hat sich viel getan in Hohenkammer, seit Mario Berti Bürgermeister ist. Bei der CSU-Versammlung gab es zwar Kritik, die ging aber über die Gemeindegrenzen hinaus.

Hohenkammer – Die jüngste Kommunalwahl hat sich gelohnt für die CSU Hohenkammer. Mit Mario Berti stellt man weiterhin den Bürgermeister und der Wahlkampf brachte dem Ortsverband einen Aufschwung. Den personellen Zuwachs konnte man halten mit aktuell 33 Mitgliedern. Denen konnte der eigene Bürgermeister in der Jahreshauptversammlung zufrieden berichten, dass im Ort einiges vorangehe. „Derzeit tut sich wirklich viel bei uns“, sagte Berti. „Wir bauen, bauen, bauen.“

Sehr zufrieden ist er mit dem derzeit laufenden Umbau der Bundesstraße B 13 in der Ortsmitte. Die Sicherheit werde deutlich erhöht: „Jetzt stehen die Kinder an der Bushaltestelle nicht mehr direkt an der Straße. Das bislang war doch kein Zustand.“ Der Bürgermeister betonte, dass man mit den neuen Parkplätzen an der Kirchenmauer auch dem Bedarf von Kfz-Stellflächen für das Wohn- und Geschäftshaus Rechnung trage. Diesen Wunsch hatten die Geschäfte und Praxen in der Vergangenheit immer wieder geäußert.

Der Bürgermeister sieht sich auch bestätigt in der Entscheidung, mit der Dirtline eine Attraktion für Jugendliche zu schaffen. Mario Berti hat noch die kritischen Stimmen im Kopf, dass man möglicherweise mit viel Geld etwas für nur ganz wenige Nutzer schaffe. Diese Stimmen sind längst verstummt. Und der Rathauschef gab zu, „dass der jetzt ausgewählte Platz der Dirtline besser ist als der, den wir anfangs an der Pfarrer-Egger-Straße angedacht hatten“. Diese Einrichtung passe ins Bild, „weil wir eine familienfreundliche und moderne Gemeinde sein wollen“.

Bei seiner Zwischenbilanz nach rund eineinhalb Jahren als Bürgermeister machte Berti deutlich, dass man sich bei dem 2,5 Millionen Euro teuren Neubau der Glonnbrücke in Schlipps Zeit nehme, um mit einem frühzeitigen Baubeginn keine Zuschüsse zu gefährden. Die Kommune möchte so schnell wie möglich bauen. Berti unterstrich aber die Wichtigkeit der öffentlichen Fördergelder.

Seitens des Kreistags waren CSU-Fraktionschef Manuel Mück und der ehemalige Hohenkammerer Bürgermeister Johann Stegmair anwesend. Sie mussten sich einige Kritik anhören von den CSU-Mitgliedern, deren Gemeinde fast gleich weit von den Kreisstädten Dachau, Pfaffenhofen und Freising entfernt ist.

Dabei wurde kritisiert, dass beispielsweise das Gesundheitsamt Dachau in den zwei Jahren Pandemie deutlich aktiver und schneller als Freising gewesen sei. Bemängelt wurde auch, dass man in Freising für das Parken wie anno dazumal noch mit Münzgeld bezahle, während Pfaffenhofen zeitgemäß die minutengenaue Abrechnung per App anbiete. Zudem sagte CSU-Ortsvorsitzender Alexander Stampfl, „dass die komplette Schließung der Kfz-Zulassungsstelle gar nicht geht“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.