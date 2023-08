Ausreichend Anmeldungen: Mittagsbetreuung in Hohenkammer kann starten

Von: Nico Bauer

Erleichterung in Hohenkammer: Die Mittagsbetreuung kann ab September angeboten werden. © Uwe Anspach/dpa

Lange war nicht klar, ob es ab September eine Mittagsbetreuung in Hohenkammer geben wird - zu wenige Kinder waren angemeldet. Doch jetzt ist klar: Eine Gruppe kann starten.

Hohenkammer – Die wochenlangen Diskussionen um die Einrichtung einer Mittagsbetreuung in der Gemeinde Hohenkammer haben auf den letzten Drücker noch ein Happy-End bekommen. Mittlerweile hat die Gemeinde genau die Mindestzahl von 14 Anmeldungen – und damit kann eine Gruppe nach den Sommerferien starten.

Bürgermeister Mario Berti gab im Gemeinderat offiziell bekannt, dass die für eine Betriebserlaubnis notwendigen 14 Anmeldungen vorliegen. In der eigentlichen Anmeldephase zuvor erhielt die Gemeinde zu wenige Anmeldungen mit teilweisen Bedingungen bei den Betreuungszeiten, die mit den rechtlichen Rahmenbedingungen nicht vereinbar waren. Der Bürgermeister und der Geschäftsführer Marco Unruh machten deutlich, dass man sich genau im rechtlichen Rahmen bewegen werde, um Zuschüsse für den Betrieb nicht zu gefährden.

Träger für neuen Hort ist schon gefunden

Nachdem die 14 Anmeldungen vorliegen, hat die Gemeinde auch schon einen Partner gefunden. Die Verwaltung gab bekannt, dass man für die Trägerschaft eine Vereinbarung mit dem Förderkreis Bildung und Jugendhilfe gemeinnützige UG aus Unterschleißheim abgeschlossen habe. Der Vertrag gilt ab dem 1. September. Damit können Eltern nun ihre Kinder im Hort und der Mittagsbetreuung anmelden.

Befürworter im Gemeinderat sehen nun bessere Optionen für die Familien in der Gemeinde. Die Mittagsbetreuung wird untergebracht in der Baronessvilla, die heuer von der Gemeinde käuflich erworben wurde. Neben der Mittagsbetreuung werden in dem Gebäude verschiedene Räumlichkeiten für die Vereine aus dem Gemeindegebiet geschaffen. Für die Mittagsbetreuung sind nur geringfügige Umbauarbeiten notwendig.

