Ein Solarpark mit Doppelfunktion: Gemeinderat befürwortet Vorhaben bei Schlipps

Von: Nico Bauer

Offen für erneuerbare Energie zeigt sich die Gemeinde Hohenkammer. Sowohl Windrädern als auch einem Solarpark steht man positiv gegenüber. © Karl-Josef Hildenbrand

Nach zwei Windrädern könnte in der Gemeinde Hohenkammer auch ein Solarpark entstehen. Entsprechenden Plänen, die in Schlipps realisiert werden sollen, stimmte der Gemeinderat zu.

Hohenkammer – Dieser Tage wird die Energiewende ganz groß geschrieben in der Gemeinde Hohenkammer. Mit der BürgerEnergieGenossenschaft Freising sollen zwei Windräder gebaut werden (wir berichteten), und nun wurde auch bei Schlipps ein interessanter Solarpark genehmigt, der Landwirtschaft und Energiegewinnung verbinden soll. Constantin Winkelmann von der Firma Energy Heroes stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Projekt von drei Unternehmen vor, bei denen Energie Südbayern der wohl größte Investor ist.

Strom für rund 2500 Haushalte

Auf drei Flurstücken nahe der Ortschaft Schlipps sollen Solarpaneele so aufgeständert werden, dass die Wiese darunter als Weide für Rinder eines lokalen Landwirts dienen. Das Projekt der doppelten Nutzung für Landwirtschaft und Stromgewinnung könnte ein Vorbild für viele andere Anlagen sein. Constantin Winkelmann berichtete dem Gemeinderat, dass für die Investition von rund sechs Millionen Euro auf acht Hektar Fläche eine Anlage mit 8,1 Megawatt Leistung entstehen soll. Der geschätzte Stromertrag von neun Millionen Kilowattstunden reicht statistisch, um 2500 dreiköpfige Familien zu versorgen. Das Betriebsmodell wird auch so geregelt, dass der Zusammenschluss der Investoren die Gewerbesteuer in Hohenkammer bezahlt.

Leistungsstarke Stromleitung

Seitens der Gemeinderäte kamen viele Fragen, wie man zu dem Projekt komme. Winkelmann sagte darauf, dass man sich in Südbayern nach geeigneten Gebieten umsehe und durch Hohenkammer eine leistungsstarke Stromleitung verlaufe, die nicht voll ausgelastet ist. Energie Südbayern investiere in solche Projekte, um sich neu und zukunftsfähig aufzustellen. Die regenerative Stromgewinnung wird damit teilweise den Gasverkauf ersetzen.

Der die Sitzung leitende 2. Bürgermeister Michael Loy fragte, ob das Projekt sich erledigen könne, wenn die nahe Anbindungen das Stromnetz nicht möglich ist. Winkelmann musste zugeben, dass dies passieren könne. Der Antragsteller rechnet mit einem ein bis zwei Jahre dauernden Verfahren, in dem diese Fragen beantwortet werden. Mit der Inbetriebnahme soll es dann lokale Möglichkeiten geben, sich an dem Projekt zu beteiligen und mitzuverdienen.

Gemeinde und Bürger können investieren

Winkelmann erklärte, dass die Gemeinde genauso investieren könne wie die Bürger, bei denen Beteiligungen zwischen 500 und 10 000 Euro denkbar sind. Diese Zeichnungen sollen erst nach der Inbetriebnahme erfolgen, so dass es für Beteiligte kein unternehmerisches Risiko gibt. „Die Rendite ist besser als das, was Sie derzeit für Ihr Geld bei der Bank bekommen“, machte Winkelmann deutlich. Loy sah in dem Antrag viele Vorteile von einem nicht sonderlich einsehbaren Gelände bis hin zu der Doppelnutzung durch die Landwirtschaft. Deshalb empfahl der Sitzungsleiter und bekam die einstimmige Zustimmung aus dem Gremium.

