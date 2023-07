Ernst Kauer nach 18 Jahren aus dem Gemeinderat Hallbergmoos verabschiedet

Von: Nico Bauer

Abschied aus dem Gemeinderat: Bürgermeister Mario Berti (l.) mit Ernst Kauer. © nb

Er war das soziale Gesicht des Gemeinderats Hohenkammer: Nach 18 Jahren in dem Gremium wurde Ernst Kauer wegen seines Wegzugs aus Hohenkammer aus dem Gemeinderat verabschiedet.

Hohenkammer - Der SPD-Gemeinderat war immer ein Aktivposten – und er wird zurückkommen, nicht nur zum Seniorenstammtisch. Kauer lebt künftig nicht weit entfernt in Pfaffenhofen. Deshalb ist die Grundlage für das Mandat im Gemeinderat weggefallen. Dadurch endet seine Zeit im Gemeinderat, die am 16. Oktober 2005 mit der Vereidigung begann.

Ernst Kauer war von 2014 bis 2018 der Referent für Senioren und Behinderte. Zudem saß er in dieser Zeit im Beirat der Solar GmbH Hohenkammer. Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode 2020 fungiert der sich kein Blatt vor den Mund nehmende „Alterspräsident“ des Gremiums als Referent für Senioren und Soziales.

„Ich freue mich, wenn ich diese saubere, gut aufgestellte Gemeinde sehe“, sagt Kauer. Er sieht das Highlight der kommunalpolitischen Tätigkeit nicht in einem speziellen Projekt, sondern in dem Gesamtkonstrukt. Heute ist die Gemeinde schuldenfrei, und die außergewöhnliche Harmonie des Gemeinderats färbe auch auf den Ort ab. Ernst Kauer ist stolz darauf, dass die Kommune schuldenfrei ist, obwohl andere Gemeinden in den letzten Jahrzehnten Gewerbesteuereinnahmen in ganz anderen Sphären hatten. Und er erinnert sich an einen Rekord, der in den meisten anderen Kommunen undenkbar ist: „Wir hatten einmal eine Sitzung, in der nach 25 Minuten der öffentliche und der nicht-öffentliche Teil fertig waren.“

Die Gemeinde Hohenkammer wird nun die Kandidaten mit den meisten Stimmen von der SPD-Liste der Kommunalwahl 2020 abfragen. In der nächsten Sitzung soll dann der Nachfolger von Ernst Kauer für den Zeitraum bis zur nächsten Wahl 2026 vereidigt werden. In dem Zusammenhang werden dann Ausschussbesetzungen überarbeitet und der Gemeinderat muss einen neuen Referenten für Senioren und Soziales bestimmen.