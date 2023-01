FFW Hohenkammer: Bilanz, Ehrungen & traurige Entwicklung

Vereinsintern ist alles bestens bei der Feuerwehr Hohenkammer. Bei Einsätzen sehen sich die Freiwilligen jedoch immer öfter mit aggressivem Verhalten konfrontiert.

Hohenkammer – Zur Generalversammlung trafen sich die Mitglieder der Feuerwehr Hohenkammer nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche in der Sportgaststätte in Hohenkammer. Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Michaela Schröder und dem Totengedenken folgten die Berichte der Kassenwartin, der Schriftführerin und der Jugendschriftführerin. Nach dem Rückblick der Jugendwartin, die einen Neuzugang von sieben Jugendlichen verzeichnen konnte, erfolgte die Übergabe des Wissenstestes an die Nachwuchsfeuerwehrleute. Kommandant Ulrich Moosheimer nahm an diesem Abend Alicia Corio, Benedikt Königer und Fabian Müller in den aktiven Dienst der Feuerwehr auf.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies der Kommandant auf 31 Einsätze und 38 durchgeführte Übungen im abgelaufenen Jahr. Außerdem wurde im vergangenen Jahr das Wasser-Leistungsabzeichen abgelegt. Insgesamt belief sich die ehrenamtliche Leistung für Einsätze, Übungen, Ausbildung, Jugendarbeit, Fahrzeugpflege usw. auf 5647 Stunden, wobei für die Jugendarbeit 2075 Stunden anfielen.

Mehr Aggressionen

In seinem Bericht erwähnte Kommandant Moosheimer auch die zunehmende Aggressivität gegen Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen, so wurde ein Verkehrsteilnehmer wegen Beleidigung zu 50 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt.

Kreisbrandrat Manfred Danner, der neben Kreisjugendwart Roman Bittrich, Bürgermeister Mario Berti und Pfarrer Hermann Schlicker zu den Gästen der Veranstaltung gehörte, berichtete etwa über das Alarmierungssystem Alamos und eine geplante Werbekampagne der Feuerwehr.

Bürgermeister Mario Berti dankte der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und die Einsatzbereitschaft der Floriansjünger im vergangenen Jahr. Aktuell gehören dem Verein 149 Mitglieder (65 Aktive, 27 Passive und 57 Fördernde) an. Zu den Aktivitäten des Vereins gehörten die Beteiligung beim Ramadama, das Grillfest, das Ferienprogramm und die Glühweinnacht. Außerdem wurden Sachspenden für die Ukraine-Hilfe der Organisation Navis gesammelt und die Aktion Johanniter-Weihnachtstrucker aktiv unterstützt.

Den Abschluss der Jahreshauptversammlung bildeten die Ehrungen. So wurden Stefan Walter (30 Jahre) Friedrich Luginger (40 Jahre) und Jürgen Stöger (40 Jahre) für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 20 bzw. 25 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr erhielten Alexander Eichner und Manfred Lang jun. eine Auszeichnung.

