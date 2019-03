Mehrere Explosionen: Riesige Rauchsäule über Hohenkammer - Großeinsatz

Aus einem Merkur-Artikel vom 18.02.2019 geht folgendes hervor: "...In Deutschland wird die Klimaschutzoffensive immer ernster angegangen. Das Thema lässt auch die Firma XYZ nicht unberührt. Das in ZYX in der Gemeinde Hohenkammer ansässige Recyclingunternehmen muss deshalb einiges verändern und will das mit einer Erweiterung des Geländes um gut 13 Prozent verbinden...Die Vertreter der Planungsbüros erklärten, dass die verschiedenen Recyclingstoffe konzentriert werden und die Lagerstätten überdacht werden sollen, um die neuen Gesetzesvorgaben einhalten zu können. Lärmintensive Bereiche wie die Schrottverwertung sollen weiter weg von der Bundesstraße und damit auch von der Wohnbebauung rücken..."

Nachtigall ich hör dich tapsen. Aus den Bebauungsplänen wird es jetzt ja wohl nichts mehr werden, wenn man eine Brandbombe neben einem Wohngebiet hat.