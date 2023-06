Freisinger Polizei entschärft Gefahrenstrecke auf B13 - und doch gibt es weiter Unverbesserliche

Von: Manuel Eser

Teilen

Unübersichtliche Stelle: Die Kurve folgt auf zwei Kuppen und eine Senke. Weil es auf der B 13 zwischen Niernsdorf und Hohenkammer dennoch immer wieder zu halsbrecherischen Fahrmanövern kommt, wurde inzwischen ein Überholverbot erlassen. © Lehmann

Nach einem tödlichen Unfall auf der B13 bei Hohenkammer erlässt die Polizei ein Überholverbot. Und doch gibt es immer wieder Unvernünftige.

Freising – Es war ein unverantwortliches Überholmanöver, das einen jungen Mann das Leben gekostet hat: Im März vergangenen Jahres starb ein 23-Jähriger bei einer Frontalkollision zwischen Niernsdorf und Hohenkammer. Die Polizei hat inzwischen Maßnahmen ergriffen, um derart gefährliche Aktionen am Steuer zu unterbinden. Doch noch immer gibt es Unverbesserliche.

„Die Unfallstelle lag in einem schwer einsehbaren Streckenbereich. Auf 400 Meter folgen Kuppe, Senke, Kuppe und Kurve“, berichtet Robert Weller, Polizeioberkommissar im Sachgebiet Verkehr der PI Freising.

Maßnahmen ergriffen

Bereits kurz nach dem tödlichen Unfall auf der B13 hatte die Polizei reagiert und Maßnahmen ergriffen. „Die Geschwindigkeit wurde auf 80 km/h begrenzt. Zudem wurde ein Überholverbot festgelegt, das neben dem entsprechenden Schild auch durch eine inzwischen durchgezogene Fahrbahnlinie markiert wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Für die Polizei ist es ganz selbstverständlich, dass sie sich an Stellen, an denen es immer wieder zu schweren Kollisionen kommt, Gedanken macht, wie sich Unfallrisiken senken lassen“, sagt Weller. Kürzlich prüften Einsatzkräfte nun, ob die Maßnahmen auch gefruchtet haben. Im Rahmen der Aktionswoche VIKTOR, in der Beamte sieben Tage lang unter anderem die größten Verkehrsbrennpunkte in Augenschein nahm, stand auch die B13 zwischen Niernsdorf und Hohenkammer im Fokus. Ergebnis: Noch immer haben es nicht alle Autofahrer verstanden.

Die Kontrolle

In kurzer Zeit mussten die Beamten drei Autofahrer anhalten, die direkt gegen das Überholverbot verstießen, ein weiterer Fahrzeugführer wechselte an einer unübersichtlichen Stelle auf die Gegenspur. Sie alle wurden mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg belegt. Auch der Verursacher der tödlichen Kollision im März 2022 hat inzwischen seine Strafe erhalten. Der 62-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde im April vor dem Amtsgericht Freising wegen fahrlässiger Tötung zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schluss, zu dem Richter Manfred Kastlmeier kam: „Der gesunde Menschenverstand hätte es gebieten müssen, an dieser Stelle nicht zu überholen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.