Frontal-Unfall bei Hohenkammer fordert Toten (82)

Von: Helmut Hobmaier

Die Polizei konnte noch nicht die genaue Unfallursache ermitteln. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß starb am Dienstag ein 82-Jähriger aus Pfaffenhofen. Die Frau (42) im anderen Pkw hatte Riesenglück.

Hohenkammer – Tödliche Verletzungen zog sich ein 82-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen am Dienstag gegen 11.30 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2054 bei Hohenkammer zu. Der Senior war laut Polizei mit seinem VW von Eglhausen in Richtung Hohenkammer unterwegs gewesen, als ihm eine VW-Fahrerin (42) aus Dachau entgegenkam. Beide Pkw stießen „aus ungeklärter Ursache“ zusammen, wobei der 82-Jährige so schwere Verletzungen erlitt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die 42-Jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. An beiden Pkw enstand Totalschaden in Höhe von 30 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet. An der Unfallstelle waren die FFW aus Hohenkammer und Petershausen mit insgesamt 16 Kräften im Einsatz. Aufgrund des Unfalls war die St 2054 für mehrere Stunden gesperrt.

