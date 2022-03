Gartenbauverein Hohenkammer macht Streuobstwiese frühlingsfit

Von: Nico Bauer

Aus Liebe zur Heimat: Die Mitglieder des Gartenbauvereins pflegen seit fast 30 Jahren die öffentliche Streuobstwiese. © Bauer

Die öffentliche Streuobstwiese in der Gemeinde Hohenkammer ist nicht nur ein wunderschöner Ort, sie beherbergt auch zahlreiche Bäume, die frühlingsfit gemacht wurden.

Hohenkammer – Die von Feldern umrahmte Wiese mit noch blattlosen Bäumen ist ein wunderschöner Fleck der heimischen Natur, denn von der Bank an der Obstwiese nahe Eglhausen hat man einen traumhaften Blick ins Glonntal und auf den Hauptort Hohenkammer. Dieses kleine Paradies wurde am Samstag vom Obst- und Gartenbauverein gepflegt und mit dem Baumschnitt fit für den Frühling gemacht. Nach Corona soll die Obstwiese auch wieder Kindern die Kreisläufe der Natur zeigen.

Wie viele andere Vereine hat der Obst- und Gartenbauverein in den vergangenen zwei Jahren nur das Nötigste getan und sich in der Pandemie ruhig gehalten. Unter anderem hat man die offizielle Eintragung in das Vereinsregister erwirkt, aber darüber hinaus fiel einiges aus. Die Pflegemaßnahmen der Obstbäume auf dem gemeindlichen Grund waren so etwas wie der Neustart. „Wir schneiden die Bäume zurück, damit sie gesund und vital bleiben“, sagt Elisabeth Wolf, die Vorsitzende des Vereins. Insgesamt neun Mitglieder des Vereins verbrachten den Samstagnachmittag auf der Wiese am Berg im eisigen Wind, damit die Bäume demnächst wieder gesund austreiben können und nicht ineinander wachsen.

1994 wurden die Obstbäume auf dem Grundstück der Gemeinde gepflanzt, und bei der guten Pflege könnten sie 50 bis 60 Jahre alt werden. Auf der Streuobstwiese gibt es eine große Auswahl an Früchten mit Äpfeln, Birnen, Zwetschgen oder Walnüssen. Die Ernte soll nach Corona auch wieder mit den Kindern aus der Gemeinde erfolgen. Dann werden die Mädchen und Buben der Grundschule, des Haus des Kindes sowie des Pfarrkindergartens zum Obstsammeln eingeladen.

Elisabeth Wolf lässt dann in Nörting die Ernte in Saft umwandeln und nimmt den direkt wieder mit, um die Köstlichkeiten an die drei Einrichtungen zu verschenken. Die Kinder sollen ihre selbst aufgelesenen Früchte als Endprodukt konsumieren und so die Kreisläufe der Natur erleben. Elisabeth Wolf ist derzeit wegen Corona noch etwas vorsichtig, hofft aber darauf, heuer im Spätsommer wieder Kinder auf die Obstwiese einladen zu können.

Starke Frauen: Petra Heinold (links) und die Vorsitzende Elisabeth Wolf legten Hand an für ein gesundes Wachstum der Bäume. © Bauer

Die Vorarbeit der Ernte sind dieser Tage die Pflegemaßnahmen, bei denen der Verein mit Herbert Hanrieder und Johann Zandt zwei Fachleute dabei hatte, die genau sagen konnten, was wie zu tun ist. „Ich bin lieber der Handlanger“, witzelte Elisabeth Wolf, als sie die Leiter am Boden hielt, während Herbert Hanrieder oben große Äste abschnitt. Mit dem ersten Arbeitstreffen ist es aber nicht getan. Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins treffen sich noch einmal am kommenden Samstag, 12. März, um 13 Uhr an der Streuobstwiese, die nahe Eglhausen an der Staatsstraße Richtung Hohenkammer liegt.

Alle Bürger aus der Gemeinde und Familien sind eingeladen, beim zweiten Teil der Obstbaumpflege mitzuhelfen und vielleicht auch für den heimischen Garten ein paar goldene Regeln zu lernen. Wer helfen möchte, kann also am kommenden Samstag einfach vorbeikommen. Wünschenswert wäre, wenn man Gartenscheren mitbringen würde – für die Pflege von einem der schönsten Orte in der Gemeinde.

